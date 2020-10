Egészségügy

Ötvenszázalékos béremelést kér az egészségügyi szakdolgozóknak a FESZ

A most elfogadott törvény azonnali bevezetése szerintük súlyos ellátási gondokat fog okozni a gyógyításban, az ügyeletek ellátásában, számos intézmény működésében. 2020.10.08 17:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ötvenszázalékos átlagos béremelést kér az orvosi bértábla által nem érintett egészségügyi dolgozóknak és kompenzációs béremelést az egészségügyi dolgozók teljes köre számára a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ).



A szakszervezet az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta, a most elfogadott törvény azonnali bevezetése szerintük súlyos ellátási gondokat fog okozni a gyógyításban, az ügyeletek ellátásában, számos intézmény működésében.



"Ha nem történik meg a teljes gyógyítói kör anyagi veszteségeinek azonnali és a várható veszteséggel arányos kompenzálása, akkor a szakdolgozók tömeges elvándorlására, kilépésére lehet felkészülni, de a legnagyobb vesztesek a gyógyulásra váró betegek lesznek" - fogalmaztak.



Közölték: 2021. január 1-jétől, a törvény bevezetésével egyidejűleg - a hálapénz kivezetése, a másodállások korlátozásával visszaeső kiegészítő szakdolgozói keresetek pótlása és a koronavírus-járvány okozta kiemelkedő megterhelés miatt, valamint az orvosok és a szakdolgozók közötti bérarányok megőrzése érdekében - eddig nem tervezett, kompenzációs béremelést kérnek az egészségügyi dolgozók teljes köre számára.



"Az orvosi bértáblában nem érintett egészségügyi dolgozók részére 50 százalékos átlagos béremelést tartunk január 1-jei hatállyal bevezetendőnek - méltányolva a már korábban eldöntött, idei évre tervezett és a közelmúltban megvalósult, csepegtetett béremeléseket" - áll a FESZ közleményében.



Hozzátették, a 2022-ben és 2023-ban megvalósítandó béremelések részleteiről az orvosi béremelésekkel arányos, konkrét javaslatot küldtek a kormányfőnek. A javaslat a munkahelyi tapasztalatot jobban elismerő béremelést tartalmaz.



"Fontosnak tartjuk, hogy a javasolt béremelés részleteiről és a foglalkoztatási szabályokról kezdődjön mielőbbi egyeztetés velünk és az orvosokat képviselő szakszervezettel (Magyar Orvosok Szakszervezete). A törvény végrehajtási jogszabályainak kidolgozásába is kérünk beleszólást, hogy elkerülhető legyen a valós helyzet nem kellő ismeretéből adódó hibás szabályozás" - áll a közleményben.



A szakszervezet szerint elfogadhatatlan a közalkalmazotti törvény kivezetése és a dolgozók érdekeivel szembeni lépésnek tekinti a kollektív szerződések megkötésének megtiltását is.