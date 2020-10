V4

Szijjártó: a visegrádi csoport nélkül Európa kevesebb, gyengébb és kevésbé biztonságos lenne

Ha nem tettek volna meg mindent a kötelező letelepítési kvóták elfogadása ellen, akkor ma Európában sok százezerrel több illegális bevándorló élne. 2020.10.09 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A visegrádi csoport nélkül Európa ma kevesebb, gyengébb és kevésbé biztonságos hely lenne - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Pozsonyban, felszólalva a Globsec biztonságpolitikai fórumon.



"Néhány esztendővel ezelőtt talán egy ilyen kijelentés még nagyképűségként hangzott volna, ma azonban tükrözi a realitásokat, hiszen egyértelmű, hogy Európa növekedési motorja itt van, itt lesz Közép-Európában. Elég ránézni az ésszerű gazdaságpolitikák nyomán előállt gazdasági növekedésre, amely jóval fölötte van az Európai Unió átlagos növekedési adatainak" - hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.



A politikus a jövőbeni visegrádi együttműködésének szentelt panelbeszélgetésen beszélt erről, amelyen jelen volt a V4 csoport (Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország) többi országának külügyminisztere is. Lengyelországot Szymon Szynkowski helyettes külügyminiszter képviselte.



Szijjártó Péter szerint érdemes visszagondolni arra is, hogy ha a visegrádiak nem tettek volna meg mindent a kötelező letelepítési kvóták elfogadása ellen, akkor ma Európában sok százezerrel több illegális bevándorló élne.



Nem szabad elfelejteni azt sem szerinte, hogy a közép-európaiak számos olyan fontos témát tartanak európai napirenden, mint például a nyugat-balkáni irányú bővítés, amely nélkülük rég elfelejtődött volna - közölte.



"Vissza kell utasítanunk minden olyan politikailag motivált állítást és gyanúsítást, amely arról szól, hogy mi, közép-európaiak csak a hasznát élvezzük annak, hogy az Európai Unió tagjai vagyunk, és mintha nem tennénk hozzá semmit, nem járulnánk hozzá az Európai Unió sikeréhez. Ez egyszerűen nem igaz!" - szögezte le Szijjártó Péter.



Emlékeztetett arra, hogy zajlanak a viták az európai pénzügyi forrásokról.



"Visszautasítjuk azt az álláspontot, amely szerint az európai uniós források a nyugat-európai barátaink jófejségének eredményei lennének, vagy humanitárius adományok. Ez nem így van! Az európai uniós források nekünk járnak, mi is hozzájárulunk az Európai Unió közös gazdasági teljesítményéhez, teljesítettük azokat a szerződéses kötelezettségeket, amelyeket vállaltunk az EU-ba történő belépésünkkor, és ennek kompenzációjaként járnak az európai uniós források. Nem fogunk elfogadni semmilyen olyan eljárásrendet, amely szubjektív körülmények és feltételek alapján bírálná el, hogy kinek mennyi forrás jár. Ez egy objektív, tárgyilagos kérdés, nincsen szükség semmifajta politikai eljárásra, nincsen szükség, semmifajta, zsarolásra alkalmat adó eljárásokra" - jelentette ki a miniszter.



Szijjártó Péter pozsonyi látogatása alkalmával tárgyalt Andrej Dolezal szlovák közlekedési miniszterrel is.