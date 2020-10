Demonstráció

SZFE: Szarka Gábor ismét megkísérelte a belépést az egyetemre, a diákok élőlánccal tiltakoztak

Az SZFE új kancellárja, Szarka Gábor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kampuszának egykori vezetője egyszer már megpróbált bejutni az egyetem épületébe, a tüntető diákok azonban az útját állták. 2020.10.08 14:53 ma.hu

Az egyetemfoglalók ellenállása miatt Szarka Gábor nem tudta megkezdeni feladatai ellátását az SZFE Vas utcai kancellári irodájában.

HÖK: a hallgatók többsége támogatja a blokádot

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Fő utcai épülete előtt tartott sajtótájékoztatón ismertették követeléseiket csütörtökön a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, akik közölték: egy friss felmérés szerint az intézmény diákságának többsége továbbra is támogatja az SZFE épületeinek blokádját.



Az SZFE Hallgatói Önkormányzata (SZFE HÖK) által a napokban készített kérdőívet a 353 aktív nappali tagozatos diákból 283-an töltötték ki; a válaszadók 95 százaléka pedig illegitimnek tartja az intézmény fenntartását ettől a félévtől átvevő kuratóriumot - ismertette a felmérést Csernai Mihály, az SZFE HÖK elnöke és Gálosi Dóra hallgató.



Mint hozzáfűzték, a válaszadók négyötöde szerint a kuratórium eddigi tevékenysége elfogadhatatlan, és 89 százalékuk gondolja úgy, hogy mostanra az SZFE autonómiája teljes mértékben elveszett. Az SZFE épületeinek blokádját a kérdőívet kitöltők 95 százaléka szerint fenn kell tartani.



Elmondásuk szerint az egyetem ügyében továbbra is az ITM lenne illetékes eljárni, a minisztérium azonban nem reagál érdemben az SZFE hallgatóinak követeléseire, "amelyeket egy tegnap éjfélkor lejáró ultimátummal tenne semmissé az alkotmányellenes törvény alapján kinevezett kuratórium által jogszerűtlenül kijelölt vezetőség".



Csernai Mihály közölte: garantált autonómiát kívánnak az egyetem számára.



Elutasítják ezért az SZFE modellváltásáról szóló törvényt jelenlegi formájában; a kuratórium és a felügyelőbizottság kinevezésének módját, így a két grémiumot is; az új fenntartó által elfogadott alapdokumentumokat, valamint bármilyen, önkényesen kinevezett vezetőséget.



Követelik továbbá a SZFE-szenátus jogköreinek visszaállítását; a lemondott szenátus által megfogalmazott alapdokumentumok elfogadását, valamint a jelenlegi kuratórium lemondását. További követelésük, hogy az alapítvány alapítói jogai ne kerülhessenek az államtól az alapítványhoz, hogy az állam ne vonulhasson ki teljesen az SZFE finanszírozásából és hogy az egyetem neve kerüljön vissza az alapítvány nevébe.



Újságírói kérdésre válaszolva a hallgatók elmondták, hogy továbbra sem kívánnak részesei lenni a pártpolitikának, arra azonban nincs ráhatásuk, hogy ellenzéki, illetve kormánypárti politikusok milyen megnyilatkozásokat tesznek ügyükben.



A diákság által szervezett augusztusi szabadegyetemre sem voltak meghívva ellenzéki politikusok - közölték.



Az Állami Számvevőszék által az SZFE gazdálkodásáról közzétett jelentést a hallgatók nem kívánték kommentálni, mert elmondásuk szerint ez az előző fenntartó által kinevezett kancellár dolga.

SZFE - Az új vezetők mostantól az egyetem megújítására koncentrálnak

Mivel a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) munkavállalóinak sztrájkbizottsága és az "egyetemfoglalók" is elutasították az SZFE új vezetése által felajánlott megállapodást, az új vezetők mostantól kizárólag az egyetem teljes megújításával kapcsolatos feladatokra koncentrálnak.



Csütörtökön az egyetemfoglalók ellenállása miatt az SZFE új kancellárja, Szarka Gábor nem tudta megkezdeni feladatai ellátását az intézmény Vas utcai kancellári irodájában - jelentették be az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményükben az egyetem újonnan kinevezett vezetői.



Novák Emil megbízott általános rektorhelyettes, Zalán János megbízott oktatási rektorhelyettes és Szarka Gábor kancellár ezért az SZFE fenntartói kuratóriumának egyetértésével hangsúlyozták: "a mai alkalom is bizonyítja, hogy minden erőfeszítésünk ellenére az egyetem jogszerűen kinevezett új vezetése a hivatali munkavégzésben akadályoztatva van".



Mint hozzátették, a vis maior helyzet miatt csütörtökön írásban fordulnak a fenntartói alapítvány kuratóriumához, hogy az SZFE vezetése számára jelöljön ki új helyszínt a munkavégzésre.



Az egyetemfoglalók által birtokba vett épületek működtetéséért, az abban folyó eseményekért és oktatási tevékenységért az intézmény vezetése a mai naptól nem vállal felelősséget, az egyetemfoglalást nem tartja a véleménynyilvánítás legitim formájának, ezért azt elutasítja - áll a közleményben.



Az új vezetés az SZFE épületeinek üzemeltetését az adott körülmények között igyekszik a bent lévő munkavállalókon keresztül továbbra is biztosítani, amíg erre mód és lehetőség van.

A közlemény hangsúlyozza: "a tanulmányi félév elismerésének sorsa immár az egyetemfoglalók kezében van". Miután a jelenleg folyó oktatási tevékenység tantervi megfelelőségét és tartalmát hivatalosan felügyelni és igazolni képes vezető október 1-je óta nem tartózkodik az egyetem épületében, ezért az SZFE vezetése nem vállal felelősséget az oktatás szakmai tartalmáért.



Mint közölték, az SZFE új vezetése az egyeztetési erőfeszítések kudarca után mostantól kizárólag az egyetem teljes megújításával kapcsolatos feladataira koncentrál.



"A felajánlott párbeszéd és együttműködés lehetőségének az egyetemfoglalók által történő merev elutasítása miatt most felhívást intézünk az egyetem valamennyi polgára, hallgatója, oktatója és munkavállalója felé, hogy legyenek részesei ennek a megújulásnak. Ezzel kapcsolatban hamarosan személyesen is megszólítjuk az egyetem valamennyi polgárát" - jelentették be.



Az új vezetés ugyanakkor felhívja a magyar kulturális élet valamennyi szereplőjét, illetve a kultúrát szerető magyar embereket is arra, hogy biztosítsák támogatásukról a színház és filmművészeti képzés megújításának erőfeszítését, legyenek annak aktív részesei.