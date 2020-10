Botrány

MKKE: hagyják békén a könyvesboltokat!

Amióta egy parlamenti képviselő a sajtó előtt ledarált egy neki nem tetsző mesekönyvet, megszaporodtak a fenyegetések és a jól szervezett verbális támadások a könyvkereskedők ellen. 2020.10.07 15:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt napokban egyre több verbális, és kedd óta már tettleges atrocitás éri a könyvesboltokat - közölte a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (MKKE) az MTI-vel szerdán.



A közlemény szerint "amióta egy parlamenti képviselő a sajtó előtt ledarált egy neki nem tetsző mesekönyvet, megszaporodtak a fenyegetések és a jól szervezett verbális támadások a könyvkereskedők ellen".



Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom politikusa szeptember végén darálta le nyilvánosan a Meseország mindenkié című kötetet, "homoszexuális propagandának" minősítve azt.



Az eset óta "könyvterjesztők kapnak zaklató írásos és telefonüzeneteket, automata e-mail-bombák segítségével kísérlik megbénítani a levelezőrendszereket. Telefonon fenyegetnek könyvesboltokat - köztük olyanokat is, amelyek nem is árusítják a szóban forgó könyvet, de rákerültek valamely könyvellenes szervezet listájára" - írja a közlemény.



A MKKE közleménye szerint kedden egy politikai szervezet valótlan tartalmú, uszító politikai feliratokat ragasztott több könyvesbolt bejáratára.



"Ez már végképp nem politikai véleménynyilvánítás vagy kritika, hanem törvénysértés" - szögezi le a közlemény, amely kitér arra is: A MKKE "türelmes és toleráns a könyvek tartalmi sokszínűségét elfogadni képtelen politikai szervezetekkel szemben. De van egy határ, amit nem lehet átlépni. Hagyják békén a könyvesboltokat!".