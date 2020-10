Légi

Mostantól online is nyomon követhető a repülőtéri zajszennyezés

Az ingyenes honlapon a le- és felszálló gépek mellett a zajmonitorrendszer által begyűjtött információk is elérhetők, nyomon lehet követni a X. és a XVIII. kerületbe, valamint Vecsésre és Üllőre telepített zajmérők által gyűjtött adatokat. 2020.10.03 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új zajmonitorrendszert és járatkövető alkalmazást fejlesztett ki a Budapest Airport, így már az interneten is nyomon lehet követni a repülőtéri zajszennyezést.



A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetőjének szombati, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint hat állandó helyszínen telepítettek hitelesített zajmérő műszereket, az adatokat pedig - az aktuális forgalmi helyzettel együtt - a zajmonitor-alkalmazás honlapján elérhetővé teszik.



Az ingyenes honlapon a le- és felszálló gépek mellett a zajmonitorrendszer által begyűjtött információk is elérhetők, nyomon lehet követni a X. és a XVIII. kerületbe, valamint Vecsésre és Üllőre telepített zajmérők által gyűjtött adatokat.



A projektben a HungaroControl, a Közlekedéstudományi Intézet (KTI), valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium is részt vett. A légiforgalmi irányító szakszolgálat közelkörzeti radarjaitól érkeznek az adatok a gépek mozgásáról, a rendszer kiépítésekor pedig a kivitelező egyeztetett a KTI-vel és a szaktárcával is.