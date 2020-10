Koronavírus-járvány

Budapesti agglomerációs települések szennyvízét is vizsgálja az NNK

Budapesti agglomerációs települések szennyvizében is vizsgálja a koronavírus kimutathatóságát a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) - írta a koronavirus.gov.hu pénteken.



A közlés szerint az elmúlt hetekben újabb mintákat vettek, és már a fővárosi agglomeráció területéről is csatlakoztak települések - Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta - a mintavételhez.



Kitértek arra is, hogy több szennyvíztelep mintáiban növekedő tendenciát mutattak ki az új koronavírus örökítőanyagának mennyiségében. Ezek: Békéscsaba, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Eger és Budapest északi, déli és központi területei.



Az eddigi vizsgálatok alapján kiemelték: a koronavírus vízzel, szennyvízzel nem fertőz, viszont a szennyvíz vizsgálatával lehetővé válik a vírus terjedésének nyomon követése nagyobb közösségekben, akár teljes településen. A nagy érzékenységű vizsgálat segítségével a járványhullám megugrása akár a nagyszámú klinikai tünetet mutató esetek megjelenése előtt előre jelezhető. A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. Az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei és a megnőtt pozitív esetszámok azt mutatják, hogy nagyon fontos továbbra is a fegyelmezett magatartás és a járványügyi szabályok betartása.



A kormányzati portálon hangsúlyozták: akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Lehetőleg tartsák a szociális távolságot, ahol nem lehet, ott viseljenek orrot és szájat eltakaró maszkot. Viseljék a maszkot az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás, vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be.



"Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés terjedését és a további, a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését" - fogalmaztak.