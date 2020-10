Koronavírus

Megnyitották a kiskunhalasi mobilkórházat

Csütörtökön délelőtt megnyitották a kiskunhalasi mobil konténerkórházat, folyamatosan szállítják át a COVID pozitív betegeket a Kiskunhalasi Semmelweis Kórházból - írja a hirös.hu. Három mentőautóval 43 beteget szállítanak át az új mobilkórházba.



Dr. Szepesvári Szabolcs, a Semmelweis Kórház főigazgatója azt mondta a portálnak: "Ma délelőtt megnyitottuk a mobil járványkórházat, amit azt tett szükségessé, hogy a kórházi kezelésre szoruló betegek száma olyan dinamikával emelkedett, hogy a jelenlegi körülmények között már nem biztosíthattuk volna megfelelő ellátásukat. Egyelőre 43 beteget szállítottuk át, jelentős részük Covid-pozitív. Vannak közöttük intenzív ellátást igénylő betegek is, de vannak jobb állapotban lévő, azonban súlyos társbetegséggel küzdő betegek is. 18 beteget kellett fekvő mentőszolgálat segítségével átszállítani".



Az orvos azt is elmondta, hogy maximálisan 150 fő befogadására alkalmas az épület, ide kell koncentrálni a Dél-Alföld betegellátását, a járványkórház pedig tartalék épület marad.