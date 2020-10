Koronavírus

Operatív törzs: a határzár-hosszabbítás az élet- és egészségvédelmet szolgálja

A koronavírus-járvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének, életének megóvása érdekében döntött a kormány a schengeni belső határellenőrzés meghosszabbításáról - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a csütörtöki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert utalt rá: a kormány november 1-jéig hosszabbította meg a szeptember 1-jén ideiglenesen visszaállított határforgalom-ellenőrzést és határőrizetet.



A rendőr alezredes szólt arról, hogy a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló kormányrendelet szabályozza a Magyarországon személyforgalomban átutazókra vonatkozó külön rendelkezéseket is. Ennek értelmében a külföldről érkező nem magyar állampolgárok átutazási célból beléphetnek Magyarországra, ha egészségügyi vizsgálatnak vetik alá magukat és koronavírus-fertőzés gyanúja nem állapítható meg náluk. Feltétel az utazás céljának hitelt érdemlő igazolása, és az is, hogy biztosított legyen a bejutás a célországba.



A nemzetközi teherforgalom csak a kijelölt útvonalon történhet, az abban résztvevők csak a kijelölt határátkelőhelyeknél, benzinkutakon és pihenőhelyeknél állhatnak meg. Feltétel továbbá, hogy az országba belépőknek 24 órán belül el is kell hagyniuk az országot.



Az ország területén történő áthaladásra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség a honvédséggel közösen folyamatosan ellenőrzi - mondta, hozzátéve: szerdán 46 rendőri intézkedésre volt szükség a szabályszegőkkel szemben. Egy embert figyelmeztetésben részesítettek, 44-en helyszíni bírságot kaptak, míg egy esetben szabálysértési feljelentést tettek.



A szeptember óta bevezetett utazási korlátozások óta 3956 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 1314 figyelmeztetéssel, 1307 helyszíni bírsággal, 1335 szabálysértési feljelentéssel zárult.



A határforgalomról szólva elmondta: teherforgalomban a belépőoldalon Röszkénél és Tompánál kell 3-3 órás, míg személyforgalomban ugyancsak a belépőoldalon Beregsuránynál 2 órás várakozási idővel számolni.