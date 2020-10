Koronavírus

Országos tisztifőorvos: elkezdődött a lázmérés az oktatási intézményekben

A 37,8 Celsius-fok az a határérték, amely felett feltételezhető a lázas állapot valamilyen okból. Ez még nem jelenti azt, hogy koronavírus-fertőzésről van szó. 2020.10.01 15:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csütörtöktől mindenki csak testhőmérséklet-mérés után, lázmentesen léphet be az óvodákba és az iskolákba, a gyerekeken kívül az intézmény pedagógusai és a személyzet is - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília emlékeztetett arra, hogy a 37,8 Celsius-fok az a határérték, amely felett feltételezhető a lázas állapot valamilyen okból. Ez még nem jelenti azt, hogy koronavírus-fertőzésről van szó, mert számos más betegség is okozhat lázat, de a lázmérés egy egyszerű lehetőség ennek a kiszűrésére. Jelezte, ez a határérték egyaránt vonatkozik a gyerekekre és a felnőttekre.



A szakember elmondta, hogy huszonöt szociális intézményben van jelen a vírus, négy olyan intézmény van, ahol húsz feletti az igazolt pozitív esetek száma.



Az országos tisztifőorvos külön köszöntve az időseket az idősek világnapján, úgy fogalmazott, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ők is könnyebben, felszabadultabban tudják átvészelni a járványt, hiszen "rengeteg nyomás nehezedik rájuk, amelyet hosszú időn keresztül nehéz lehet elviselni".



"Nehéz és terhes időszakra kell felkészülni, ezért a járvány terjedésének megakadályozása mindnyájunk közös felelőssége. Ébernek és szabálykövetőnek kell lenni" - hangsúlyozta.



A járványügyi adatokat ismertetve a szakember elmondta, 848 fővel nőtt a beazonosított pozitív esetek száma, 757 embert kezelnek kórházban, közülük 52-en szorulnak gépi lélegeztetésre. Az elmúlt 24 órában tizenhat beteg elhunyt, ez eddig a legmagasabb halálozási adat - mondta, hozzátéve, a legfiatalabb 44, a legidősebb 83 éves volt, de mindegyikük szenvedett valamilyen krónikus betegségben.



Müller Cecília arra kért mindenkit, hogy akkor se essen pánikba, ha jelentkeznek nála a koronavírus tünetei. Ebben az esetben értesíteni kell a háziorvost, akit tájékoztatni kell a testhőmérsékletről és a tünetekről. Ha felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, a háziorvos megrendeli a PCR-tesztet. Kitért arra, hogy a mentőszolgálattal megbeszélt vizsgálati időpont előtt három órával nem lehet enni és inni, mert az befolyásolhatja a PCR-teszt eredményét.



Enyhe tünetek vagy tünetmentesség esetén otthoni házi karanténba kerül az illető, megkapja a hatósági határozatot, amelyben szerepel a karantén kezdő és záró időpontja. A tünetek megjelenésétől számított 10. napon hagyható el a karantén, ilyen esetben nem kell újabb PCR-tesztet végezni.



Ha az otthoni tartózkodás alatt a tünetek súlyosbodnak, a lakást ekkor sem szabad elhagyni, a háziorvost az állapotváltozásról tájékoztatni kell.