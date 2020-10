Koronavírus

Gulyás: egy hónappal meghosszabbodott a határzár

További egy hónappal meghosszabbította a határzárat a kormány október 1-jétől - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.



Gulyás Gergely hangsúlyozta, az eddig meghozott szabályokat továbbra is be kell tartani. Kulcsfontosságúnak nevezte a maszkhasználatot. Hozzátette: megkezdődött az iskolákban a testhőmérséklet mérése, a kórházakban és az idősotthonokban fenntartják a látogatási tilalmat és rendelkezésre fog állni az influenza elleni oltás is.



A miniszter úgy értékelt, hogy "a koronavírus-járvány második hulláma itt van velünk", a fertőzésszámok szeptember eleji ugrásszerű emelkedése megállt Magyarországon és hosszabb ideje stagnál, 600 és 1000 között van ez a szám.



Hozzátette: az európai számokat nézve Magyarország a középmezőnybe tartozik a fertőzésszámmal és továbbra is Európa legjobban védekező tagállamai közé tartozunk a halottak számát tekintve.



Kijelentette: minden emberi életet, minden eszközzel védeni kell az ehhez szükséges feltételek, a kórházi kapacitások adottak.



Gulyás Gergely kitért arra is, hogy egy körül kell lennie az egy fertőző által megfertőzöttek számának, amit R betűvel jeleznek. Megjegyezte, a legfrissebb mérések szerint egy körül van most ez a mutató.



Közölte, a kormány célja, amelyet a nemzeti konzultáció is megalapoz és ezt látják a gazdasági adatokból is, hogy az ország továbbra is működképes maradjon.



Elmondta, újra 4,5 millió felett van a foglalkoztatottság, a valaha volt legmagasabb foglalkoztatottsági számtól 20 ezerrel marad el ez az adat. Szerintünk a védekezésnek a gazdaság területén ez a legnagyobb sikere - hangoztatta.



Hozzátette: a munkahelyvédelem továbbra is kiemelt feladat, nagyon sok területen vannak bajban cégek.



Úgy összegzett: a munkahelyeket sikerült megvédeni, a kormány egyelőre be tudja tartani azt az ígéretét, miszerint amennyi munkahelyet a vírus megszüntet, annyit hoznak létre.



Megerősítette azt is, hogy idén csökkeni fog a magyar gazdaság teljesítménye, de ez az európai unió átlagánál jobb adat lesz. Megjegyezte azt is, a kormány különböző programokkal 1,4 millió munkahely megőrzéséhez járult hozzá.



Gulyás Gergely hangsúlyozta: felelőtlenség a jogállamisági vita és a koronavírus-járvány miatt szükséges uniós pénzügyi alap összekapcsolása, ez a támogatások gyors folyósítását veszélyezteti.



A tárcavezető kiemelte: a pénzügyi alapról nyáron az uniós tagállamok között létrejött megállapodás Európa érdekét szolgálja, és bár Magyarország nem értett egyet a közös hitelfelvétellel, a déli tagállamokkal szembeni szolidaritás miatt támogatták, hogy érdemi és gyors segítséget nyújthassanak.



Az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről közölte: nyilvánvalóan kettős mércét alkalmaznak a dokumentumban, ez nem "rule of law", hanem "rule of blackmail", vagyis nem jogállamiságról, hanem a zsarolás jogáról van szó.

Az illetékes biztos Magyarországot durván sértő kijelentést tett, és az EU-nak nem lehet olyan vezetője, aki tiszteletlenül beszél egy tagállamról és annak állampolgárairól - mondta. Hozzátette: az is a kettős mércét mutatja, hogy ha francia vagy német polgárokról beszélt volna így a biztos, már nem lenne tagja a bizottságnak, de úgy tűnik, a magyar polgárokat következmények nélkül sértegetheti.



A tárcavezető emlékeztetett: a miniszterelnök a bizottság elnökéhez fordult az ügyben és jelezte, hogy Magyarország nem hajlandó kétoldalú ügyekben tárgyalni a biztossal. Úgy fogalmazott: Vera Jourova persona non grata a magyar kormány számára.



Megjegyezte: a jelentésről pedig sokat elmond, hogy 12 külső hivatkozás szerepel benne, melyekből 11 Soros György által támogatott szervezethez kötődik.



Kitért rá: jó lenne elkerülni a felelőtlen vitát és végrehajtani a pénzügyi alapról hozott megállapodást, de ha ez nem megy, kormányközi alapon is lehetséges a segítségnyújtás. Ha vannak, akik továbbra is úgy gondolják, hogy a jogállamiságra hivatkozva megakadályozható az alap működése, más megoldást kell keresni - közölte. Gulyás Gergely a biztos legsúlyosabb kijelentésének azt ítélte, miszerint Magyarország polgárai ne lennének abban a helyzetben, hogy megalapozott véleményt alakítsanak ki.



Ezzel a biztos megsértette a Lisszaboni szerződés országokkal szembeni semlegességre vonatkozó előírását, ami kellően súlyos ahhoz, hogy ne maradjon a hivatalában - közölte.



Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) jövő évi költségvetési támogatását illetően hárommilliárd forintról állapodtak meg, ez volt a kuratórium kérése, és a kuratórium rendelkezhet az összeggel. Ez az összeg több mint kétszerese az intézmény eddigi költségvetésének. A kormánynak egy lehetősége az alapítványi fenntartású egyetemek esetében van: a megfelelő források biztosítása, és ezt meg is tették - magyarázta.



Megerősítette: a kormány megbízik a kuratóriumban, és komolyan veszi azt a törvényben rögzített szabályt, hogy a jövőben nem a kormány felügyeli az alapítványi kézbe adott felsőoktatási intézményeket.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szólt az influenzaelleni védőoltásokról, amellyel a koronavírus-járvány elleni védekezést szeretné fokozni a kormány. Kifejtette, a két megbetegedés nagyon hasonló tünetekkel jár, és a diagnosztizálásban lehet segítség, ha valakit beoltanak influenza ellen.



Emlékeztetett arra, hogy idén mindenkinek ingyenessé teszi az influenzaoltást a kormány.



Elmondta, az influenzajárványra történő felkészülés jegyében a 40. naptári héttől megkezdi működését az influenzafigyelő szolgálat, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ gondoskodik az erre a szezonra rendelkezésre álló 1,3 millió influenzaelleni oltóanyag szétosztásáról és kiszállításáról.

Szentkirályi Alexandra hozzátette: minden influenzaszezonban ennyi oltóanyag áll rendelkezésre, ennek mintegy hatvan százalékát veszik igénybe.



Hagyományosan a 3 év feletti, a kockázati csoportokba tartozó emberek kapják meg ingyenesen az oltást, amelyet idén ezeknek a csoportoknak különösen javasolnak, de mindenki hozzájuthat ingyenesen - részletezte. Megjegyezte, hogy a 60 év felettiek és a valamilyen alapbetegséggel rendelkezők tartoznak a kockázati csoportba.



Szentkirályi Alexandra kitért arra, hogy a részletszabályokat most dolgozzák ki, a laboratóriumi kapacitások azonban elégségesek.



Közölte, várhatóan október második felében lehet jelentkezni az orvosnál az oltásért.



Kitért arra, hogy az influenzaoltást már megkapta több mint 39 ezer egészségügyi és 8900 szociális intézményben dolgozó.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő arról is beszámolt: a testhő mérése az óvodákban is kötelező, a kormány ehhez is biztosítja az eszközöket. Hőkapu is rendelkezésre áll azon intézmények számára, ahol egyetlen kapun legalább 400 gyermek halad át. Az országban mintegy 120 ilyen iskola van.



A miniszter kérdést kapott arról, hogy a Momentum vezetője egy videóban a romániai önkormányzati választások előtt a testvérpárja, és nem a magyar pártok mellett kampányolt. Gulyás Gergely szerint ez annak a bizonyítéka: a magyar baloldal úgy gondolja, hogy a magyarokkal szemben a románokat érdemes támogatni, "vagy ami még aggasztóbb, hogy a magyar nemzetiségi érdekek érvényesítésére a románok az alkalmasabbak, vagy számukra ez semmit sem számít". Szerinte itt indokolt lenne használni a hazaárulás fogalmát.



A kormány tárgyalási alapnak tekinti a Magyar Orvosi Kamara kezdeményezését, amely a többi között 120 százalékos béremelést, és ennek megvalósulása esetén a hálapénz szigorú büntetését javasolja - mondta Gulyás Gergely. Döntést még nem hozott a kabinet, az emberi erőforrások minisztere és az operatív törzs vezetője azonban még csütörtökön egyeztet a kamara vezetőivel. A miniszter az esetleges béremelés mértékéről annyit mondott: a kormány nyitott a kamara javaslatához közeli összeg elfogadására, a jelentős béremelésre. Mindez több százmilliárd forintos kiadással jár - tette hozzá.

Demeter Ervin korábbi borsod megyei kormánymegbízott augusztus 20-ai kijelentéseire reagálva a miniszter kijelentette: nagyra becsüli Demeter Ervin közéleti pályafutását, az általa elmondottak azonban méltatlanok hozzá, azok valótlanok és megalapozatlanok. Mindezek után már nem kétséges az eltávolításának megalapozottsága - közölte. Megjegyezte: eddig nem volt divat, hogy valakit a családtagjai miatt támadtak volna, az Alakszai Zoltán új kormánymegbízottal szemben támadások is megalapozatlanok és méltatlanok.



A miniszter arról is beszámolt: még készül az október 15-ei Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának napirendje, de a kormány szóba hozná az egyre sokasodó fővárosi dugókat, beszélne a Lánchíd felújításáról, a köztisztaság romló helyzetéről és arról, hogy újra megjelentek az utcán a hajléktalanok. Kérdésre közölte: a dél-budai centrumkórház előkészítése jól áll.



A tárcavezető közölte: a főváros a városligeti építési szabályzat módosítására tett javaslatot, ehhez egyeztetni kellett volna, ha már van erre fórum a főváros és a kormány között. A Biodóm ügyében "drukkolunk a fővárosnak", jó lenne, ha mielőbb látogatható lenne, mert ez egy komoly turisztikai látványosság is lenne - vélekedett.



Közölte azt is: a jogszabályok az őszi érettségi esetleges elhalasztását is lehetővé teszik a diákok számára, a tavaszi elhalasztása után.



Kérdésre Gulyás Gergely elmondta: az EU-t baráti és szövetséges országok hozták létre, az Európai Bizottságnak semleges és politikamentes szerepet kell vállalnia, a tagállamoknak pedig tiszteletet kell tanúsítaniuk egymás iránt.



Közölte: nem tudja, min alapul az a vád, hogy Magyarország beavatkozott volna a romániai önkormányzati választásokba, soha olyan mértékben nem maradt távol a választástól, mint ahogy most.



Egy a hegyi-karabahi konfliktusra vonatkozó kérdésre a miniszter elmondta: minden ilyen konfliktus esetén a békés megoldást támogatja a magyar kormány, továbbra is fontosnak tartja a területi integritás jelentőségét, ami itt is érvényes.



Megjegyezte: ha nem Donald Trump nyer az amerikai elnökválasztáson, az "nekünk rossz", és Közép-Európának is.



Kitért rá: a közfoglalkoztatottak béremeléséről még nem döntött a kormány, lesz ilyen előterjesztés, de még nincs konkrét döntés.



A tavaszi korlátozások visszahozásának időpontját firtató kérdésre a miniszter azt mondta, ha a jelenlegi szabályokat betartják az emberek - ebben az elmúlt két hétben jelentős pozitív változás volt - , akkor az esetszám nem fog nőni és akkor stagnálhat a kórházban kezelt koronavírusos betegek száma is.

Egyelőre az egészségügyi ellátórendszer változtatások nélkül is képes arra, hogy mindenkiről gondoskodjon - közölte, hozzátéve, ha szükséges, a nem sürgős műtéteket el lehet halasztani, de pillanatnyilag erre nincs szükség és a legrosszabb forgatókönyv alapján erre október közepéig nem is lesz.



Gulyás Gergely kérdésre jelezte, a kormány megvizsgálja a Magyar Nemzeti Bank ötvenpontos válságkezelő csomagját, amelynek vannak olyan részei - a családpolitikaikat említette példaként - , amellyel egyetértenek, bár a megvalósításuk az ország teherbíróképességétől függ. Jelezte, hogy Novák Katalin családügyi miniszter dolgozik egy nagy családvédelmi csomagon.



Közölte azt is, a kormány 2020-ban öt százalékos gazdasági visszaesést tart valószínűnek.

Egy másik kérdésre kitért arra is, Vera Jourová uniós biztos kijelentései semmilyen formában nem befolyásolják a magyar-cseh kapcsolatokat.



Kérdezték Katarina Barleynak, az Európai Parlament (EP) egyik alelnökének nyilatkozatáról, amelyre Gulyás Gergely úgy reagált: a nyilatkozat felháborító, de Katarina Barley nem az Európai Bizottság tagja, hanem politikai szereplő, rá nem vonatkozik a semlegességi követelmény, mint az uniós biztosokra.



Szerinte ha a lengyelek német politikustól azt hallják, ki akarják őket éheztetni, akkor rossz történelmi emlékeik lehetnek. Az EP-alelnök totalitárius rendszerekhez fűződő viszonyát jellemzi, hogy néhány éve - a politikai antiszemitizmust közéletbe hozó - Marx szobrát koszorúzta meg - közölte. Megjegyezte, ez a fajta arrogancia jellemzi a német szociáldemokratákat.



Elmondta, a közeljövőben meg fogják nyitni a kiskunhalasi járványkórházat.



Közölte azt is: a kormány az új uniós klímacélokkal kapcsolatban azt tartja abszurdnak, hogy egyes országok úgy kívánnak szigorítani, hogy közben a 2030-ig tett vállalásukat sem tartják be.