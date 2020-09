Koronavírus-járvány

Operatív törzs: a mezőgazdasági és erdészeti munkához nincs szükség negatív tesztre Szlovéniába utazáskor

A határ mindkét oldalán földtulajdonnal rendelkező mezőgazdasági és erdészeti tevékenységet folytatóknak nincs szükségük negatív tesztre a Szlovéniába való belépéshez - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese szerdán online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes közölte: a szlovén kormány döntése értelmében szerdától nincsen szükség negatív PCR-tesztre az országba belépéskor, ha a beutazni kívánók a határ mindkét oldalán földtulajdonnal rendelkeznek, és a határátlépés célja mezőgazdasági és erdészeti tevékenység folytatása.



Emellett a tíznapos hatósági házi karantén alól mentesülnek Szlovéniában többek között azok, akik naponta ingáznak, és munkáltatói igazolással rendelkeznek, akik tranzitcéllal legfeljebb 12 órát tartózkodnak az országban, valamint a diplomáciai és konzuli képviseletek képviselői, de az oktatási-tudományos tevékenységben vagy kutatásban résztvevők is. Ugyancsak mentesülnek a karantén alól a tervezett sürgős orvosi ellátásra érkezők a kísérőikkel, valamint azok az igazolással rendelkezők, akik sürgős személyes vagy üzleti ügyintézésre érkeznek az országba és ott 48 óránál nem töltenek el több időt.



Kiss Róbert ennek kapcsán kérte a külföldre utazóktól, hogy az utazást megelőzően tájékozódjanak arról, hogy a célországba be tudnak-e lépni.



Beszámolt arról is, hogy a kormány szerdai ülésén értékeli a járványügyi adatokat és dönt a schengeni belső határszakaszon bevezetett ideiglenes határellenőrzés fenntartásáról, a döntésekről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető fog tájékoztatást adni csütörtökön.



Kedden 36 rendőri intézkedést kezdeményeztek a védelmi intézkedéseket be nem tartókkal szemben, valamint közérdekű üzem megzavarása miatt. Kedden 15 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek azért, mert tömegközlekedési eszközön nem, vagy nem megfelelően viselték az emberek a maszkot. Ebből 12 esetben figyelmeztetésben részesítették az érintettet, 3 esetben azonban szabálysértési feljelentést tettek.



Külön megemlítette, hogy kedden délután a budapesti Örs vezér téren kellett intézkedniük, ahol egy álló tömegközlekedési járművön 2 ember nem viselt maszkot a többi utas felszólítására sem, itt rendőri intézkedésre volt szükség.

A kereskedelmi üzletekben, közintézményekben és a kormányrendeletben megjelölt egyéb helyeken a maszkviselés szabályait be nem tartókkal szemben 21 esetben intézkedtek, ebből 13 alkalommal figyelmeztetést alkalmaztak, 4-4 emberrel szemben pedig helyszíni bírságot szabtak ki, illetve szabálysértési feljelentést tettek.



A védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet múlt hétfői hatálybalépése óta közel ötszáz rendőri intézkedésre volt szükség, ebből 407 figyelmeztetéssel, 43 helyszíni bírsággal, 49 pedig szabálysértési feljelentéssel zárult.



Kedden 12 127 helyszíni ellenőrzést végeztek összesen hatósági házi karanténban levőknél, az elmúlt napon 2 741 ilyen korlátozó intézkedést rendeltek el, amelyből 794-et az országba történő beutazással kapcsolatban. Jelenleg 24 121 hatósági házi karantén van érvényben. Emelkedett azok száma, akik letöltötték azt a mobiltelefonos applikációt, amellyel a rendőrség elektronikusan tudja ellenőrizni, hogy betartják-e a karanténra vonatkozó szabályokat. Az applikációt 1 574-en használják.



A járvánnyal összefüggésben eddig 472 büntetőeljárás indult, ebből 143-at rémhírterjesztés, 31 közveszéllyel fenyegetés, 138 csalás, 28 járványügyi szabályszegés miatt - sorolta. Hozzátette: összesen 89 gyanúsítottat hallgattak ki.



A határforgalomról szólva ismertette: teherforgalomban a belépő oldalon Röszkénél és Tompánál kell 3-3 órás, személyforgalomban ugyancsak belépő oldalon Beregsuránynál kell 2 órás várakozással számolni.