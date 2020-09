Koronavírus

Debreceni tankerület: felkészültek a testhőmérséklet-mérésre

A Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben felkészültek az október 1-től kötelező testhőmérséklet-mérésre. A 41 iskolában 138 bejáratot nyitottak meg és 418 digitális hőmérővel ellenőrzik a diákokat - közölte a tankerület igazgatója kedden Bagamérban, ahol az általános és alapfokú művészeti iskolában egy hete tesztelik az eljárást.



Pappné Gyulai Katalin az MTI-nek elmondta: intézményeikben megfelelő a tanulók és a munkatársak egészségének a védelme, amelyhez a kormány biztosítja a szükséges eszközöket, fertőtlenítőszereket.



Hozzátette: az óvintézkedéseknek - intézményi járványügyi eljárásrend, kézfertőtlenítő pontok kialakítás, szünetek utáni folyamatos fertőtlenítés, takarítás -, valamint a diákok és a pedagógusok felelősségteljes magatartásának is köszönhető, hogy az iskoláikban tanuló 16 863-ból fiatalból 23 a covid-fertőzött, a diákok 0,1 százaléka, és a 704 osztályból csupán hétben van digitális, tantermen kívüli oktatás.



Pappné Gyulai Katalin elmondta azt is, hogy a napokban osztják ki a digitális hőmérőket, de néhány intézményben - mint ahogy Bagamérban is - már korábban tesztelték az eszközöket annak érdekében, hogy lássák, miként tudják gyorsítani, hatékonnyá tenni a beléptetést.



Valamennyi iskolában a megszokottól több kaput nyitottak ki, több intézményben úgynevezett csúsztatott csengetési rendet vezettek be, két iskolában pedig 8 óra helyett 8.30-kor kezdődik a tanítás - sorolta a tankerületi igazgató.



A bagaméri tapasztaltokról szólva hozzátette: a tesztidőszak alatt szűrtek ki magasabb hőmérsékletű diákot, ami hozzásegített a helyi eljárásrend kialakítására, és ennek eredményeként olyan megállapodás született, hogy ilyen esetben a háziorvos soron kívül azonnal fogadja és ellátja a kiszűrt gyereket.



Figyelemre méltónak nevezte Pappné Gyulai Katalin azt a bagaméri ötletet, hogy a járólapokra felfestett üzenetekkel - "Moss gyakran kezet!", "Ne lépj a sarkamba, tarts távolságot!" - is segítik a diákokat.