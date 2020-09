Járvány

Vadon Jani a koronavírusról: "Olyan lázgörcsre ébredtem, hogy moccanni sem tudtam"

Fél év után ismét az otthonából jelentkezett be a Rádió 1 adásába a Balázsék című reggeli műsor három házigazdája, miután a technikus megbetegedése után ketten is pozitív koronavírus-tesztet produkáltak.



Megfertőzte a koronavírus a két műsorvezetőt, Rákóczi Ferit és Vadon Janit.



"A hét végén volt két olyan éjszakám, amit nem kívánok senkinek. Pénteken olyan lázgörcsre ébredtem, hogy moccanni sem tudtam. Félóránként néhány másodpercre megmerevedett a testem. Mintha hirtelen minden izmom megfeszült volna. Ez reggelig tartott, közben felment a lázam, és rettenetesen fáradt voltam. Sem a szaglásom, sem az ízlelésem nem ment el, de kimerültnek éreztem magam. Bármennyit is aludtam, fáradtan ébredtem. Rengeteget járok tömegközlekedéssel, bárhol elkaphattam, annak ellenére, hogy nagyon vigyázok. Ha megnyomom a gombot, utána rögtön kezet fertőtlenítek" - mondta Vadon Jani a Blikknek.



Nála lényegesen jobban járt műsorvezető-társa, mert ha nincs a pozitív teszt, észre sem vesz semmit. "Rajtam átment. Semmilyen tünetem nem volt" - jelezte Rákóczi.