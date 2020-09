Botrány

Fluor: Jövő héten akasztani fogunk? Mi a terv?

A zenész szerint legalább meseország maradjon meg, ha már úgyis pártok mondják meg, hogy ki a magyar, meg ki nem. 2020.09.28 18:41 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint az ismeretes, a Mi Hazánk Mozgalom politikusa, Dúró Dóra a napokban szó szerint ledarált egy mesekönyvet, mondván, hogy ezzel "megsemmisíti a homoszexualizmus propagandakönyvét, ami a gyerekek egészséges fejlődése és a magyar kultúra elleni támadás".



A Meseország mindenkié című könyv klasszikus mesék átirataival, leszbikus, homoszexuális és transznemű történetekkel próbálja már az óvodáskorban népszerűsíteni az elfogadást.



Dúró Dóra akciója többeket is felháborított. Karácsony Tamás, vagyis Fluor is megszólalt a témában.



"Dúró Dóra ledarált egy olyan könyvet, ami alapjaiban az elfogadásról szól, például arról, hogy ne csúfold a fogyatékkal élőt, ne legyél előítéletes a romákkal és legyen benned érzékenység az öregek felé. Szerinte ezek aberrált dolgok, és számára csak a tökéletes magyar ember tekinthető embernek. Az igazi kérdés az, hogy neki miért fáj ennyire az, ha valaki nem heteroszexuálisnak születik. A homoszexualitás nem egy kór, ami fertőz és mindenkit elbuz.t, aki egy pillanatra nem figyel oda, hanem egy dolog, amivel születik az ember és az égvilágon senkinek nem árt. Ellentétben azzal, ha valaki náci, azzal általában nem születünk, viszont elég sok embernek ártott már" - nyilatkozta a 24.hu-nak Fluor, aki hozzátette, szerinte elég gyenge jellemnek kell lenni ahhoz, hogy a gyűlöletből eszkábáljunk identitást, illetve hogy szegényesnek tartja azt, ha valaki csupán arra büszke, hogy egy adott földrajzi pontra születik és közben mindent utál ami nem olyan, mint ő.



Gondolatait a következővel zárta: "Az a szülő pedig, aki azt gondolja, hogy a gyereke egy mesekönyv vagy egy tévéműsor hatására változik meg, esélyesen nem teremtett meg egy stabilt bázist számára. Tele van az egész ország frusztrációval, gyűlölettel, egyre nagyobbak a szakadékok, legalább az a kibasz.tt meseország hadd legyen mindenkié, ha már úgyis pártok mondják meg, hogy ki a magyar meg ki nem. Most könyvet égetünk, jövő héten akasztani fogunk? Mi a terv?"