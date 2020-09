Illegális bevándorlás

Szakértő: számos buktatója van az új uniós migrációs csomagnak

Számos buktatója van az új uniós migrációs csomagnak - mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakértő szerint a csomag fontos elemének szánt, kitoloncolásról szóló résznek több csapdája is van. Az új csomagban a tagállamok vállalják, hogy egy illegális bevándorló kitoloncolását és a fogadó országba történő visszautaztatását néhány hónap alatt megszervezik - mondta, rámutatva: nem tudni, ezalatt a kitoloncolásra várókat el lehet-e majd táborokban helyezni, vagy döntő részük eltűnik, mint Nyugat-Európában.



Hangsúlyozta: egyelőre az is kétséges, hogy a papírok nélküli bevándorlókat az állítólagos származási országaik visszafogadják-e majd.



A tervezetben szerepel egy olyan megoldás is, miszerint ha az unió bármely tagországa válsághelyzetet hirdet a migráció miatt, akkor a területére érkező illegális bevándorlókat egyfajta arányszámítás szerint szét kell osztani a tagországok között - közölte Horváth József.