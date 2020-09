Járvány

Rákóczi Feri és Vadon Jani is koronavírusos

Pozitív lett Rákóczi Feri, Vadon Jani és Györke Attila hétvégi koronavírus-tesztje, velük együtt a Rádió 1 több kollégájáról is kiderült, megfertőződtek a COVID19 vírussal.



Hétfőtől így minden műsorvezető az otthonából dolgozik, velük együtt a rádió összes kollégája home office-ban marad.



Sivák Péter programigazgató elárulta, az irodák és a stúdiók fertőtlenítése már megtörtént, a kollégákra pedig teszt vár, a negatív eredményig mindenki otthonról dolgozik majd.



- A legfontosabb a kollégáink biztonsága, és a járványügyi előírások betartása. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megelőzzük a további fertőzéseket, ezért áttértünk az otthoni munkarendre mind a műsorvezetők, mind a háttérben dolgozók esetében. A rádió teljes területe ózonos fertőtlenítésen esett át - mondta a programigazgató, hozzátéve, a kollégák tesztelése folyamatos.



Sebestyén Balázs is járt koronavírus-teszten, az ő eredménye negatív lett, ám kollégái, Rákóczi Feri és Vadon Jani megfertőződtek. Szerencsére egyikük sem mutat súlyos tüneteket, mindhárman adásban lesznek holnap reggel.



- Egész tavasszal az otthonainkból vezettünk műsort, így a körülményekhez alkalmazkodva most is azonnal át tudunk állni erre. Az én tesztem ugyan negatív lett, de mivel Jani és Feri is pozitív, kontaktszemély vagyok, így karanténba vonulok én is - árulta el Sebestyén Balázs.



Hétfőn reggel a szokott időben jelentkezik majd a Balázsék. Őket szokás szerint Györke Attila követi majd tíztől az éterben, aki szintén pozitív, de elárulta, teljesen tünetmentes.