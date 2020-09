Koronavírus

Országos tisztifőorvos: a szabályok azért szükségesek, hogy ne kelljen további korlátozásokat bevezetni

A koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében bevezetett szabályok azért szükségesek, hogy ne kelljen további korlátozásokat bevezetni - mondta szombaton a közmédiának az országos tisztifőorvos, aki az operatív törzs ülése után arra is felhívta a figyelmet, hogy a közösségi terjedés jellemzi a járványt.



Látható, hogy már a közösségi terjedés a jellemző - fogalmazott Müller Cecília, alapvető szabálynak nevezve, hogy az emberek bárhová csak egészségesen menjenek.



Arra kérte az időseket, hogy magukra is vigyázzanak. Kerüljék a zsúfolt helyeket; ha korán vásárolnak be, már sokat tettek a saját érdekükben - jegyezte meg.



A szabályok azért szükségesek, hogy ne kelljen további korlátozásokat bevezetni. "Nagyon szeretnénk elkerülni" a szigorításokat - jelentette ki az országos tisztifőorvos.



Hozzátette: mindenki élni akarja a megszokott életét. Ugyanakkor megjegyezte, hogy természetesen létezik egy eljárásrend, vannak tervek különböző esetekre.



Javasolt sokat tartózkodni a szabadban a pandémia idején, a sportolás jót tesz - hangsúlyozta Müller Cecília. Ugyanakkor azt mondta, hogy a romló időjárás miatt az emberek fokozottan "beszorulnak" a szűk terekbe, ezért komolyan kell venni a maszk használatát.



Hétvégén többen el tudnak menni moziba, szórakozóhelyre, üzletbe. Ahol nem tartható a másfél méteres távolság, fontos a maszkhasználat, amelyet sok helyen jogszabály is előír.



Senki nem tudhatja, hogy hordozza-e a vírust tünetmentesen, ezért lényeges az óvintézkedések betartása. Fontos vigyázni azokra, akiknél magas a kockázata annak, hogy súlyosan, akár halált okozva zajlana le a fertőzés - jelezte az országos tisztifőorvos.



Müller Cecília közölte, hogy a járvány második hulláma zajlik Magyarországon, amely a pandémia felszálló ágában van. Egyre nő a kórházban ápolt emberek száma: már 589-en szorulnak kezelésre - fűzte hozzá.