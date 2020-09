Koronavírus

Orbán: minden egészségügyi feltétel adott a védekezéshez Magyarországon - videó

Rendelkezésre áll a szükséges számú kórházi ágy, egészségügyi eszköz és személyzet Magyarországon - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus-járvány elleni védekezésről a Facebook-oldalára szombat reggel feltöltött videóban.



A miniszterelnök az operatív törzs reggeli ülése után kiemelte: a koronavírus-járvány második hulláma nagy lendülettel megindult Magyarországon is.



Emlékeztetett arra, hogy az operatív törzs ülésein rendszeresen áttekintik a kórházi kapacitásokat, vagyis azt, hogy van-e elegendő ágy, eszköz, lélegeztetőgép, orvos és személyzet.



A szombati ülésen azt a tájékoztatást kapta - tette hozzá -, hogy ezek közül minden rendelkezésre áll, és bár vannak "lezsírozott" járványkórház-kapacitások is, ezeknek a megnyitása most még nem szükséges.



A betegek száma valószínűleg emelkedni fog, "és valamikor ezeket meg kell nyitnunk, de egyelőre biztonságos mennyiségű tartalékkal rendelkezünk" - mondta Orbán Viktor.