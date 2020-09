Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: mindenkinek ki kell lépnie komfortzónájából

Mindenkinek ki kell lépnie komfortzónájából, mert rendkívüli helyzet van - hangoztatta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília azt mondta, hogy továbbra is járványügyi készültség áll fenn nem csupán Magyarországon, de az egész világon.



Változatlanul nagyon kell figyelni az alapvető higiénés rendszabályok betartására - figyelmeztetett az országos tisztifőorvos, köszönetet mondva a lakosságnak, amiért felismeri ennek a jelentőségét.



Közölte: sokszor tapasztalják, hogy az emberek egymást is emlékeztetik a teendőkre.



Ez fontos, mert ahogyan az első hullám idején, úgy most is csak együttes erővel lehet megküzdeni a járvánnyal - jelentette ki Müller Cecília.