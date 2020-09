Koronavírus-járvány

Élelmiszertartalékolási útmutatót állított össze az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal

Élelmiszertartalékolási útmutatót állított össze a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), az ingyenesen letölthető kiadvány gyakorlati tanácsokat tartalmaz, amelyek nem csak veszélyhelyzetekben hasznosak, de hatékonyan segítik a tudatos otthoni "készletgazdálkodást", így az élelmiszerpazarlás csökkentését is - közölte a hivatal csütörtökön.



A közleményben felidézték: májusi "karanténkutatásukból" kiderült, hogy a legtöbb család körülbelül kétheti élelmiszertartalékot igyekezett felhalmozni. Ez a szakemberek szerint is optimális mennyiségnek tekinthető. A kétheti élelmiszertartalékkal, valamint a heti egyszeri, vagy még ritkább, esetleg online bevásárlással jelentősen csökkenthető a személyes kontaktusok száma, amely a koronavírus megelőzésének egyik legfontosabb eszköze.



A kutatás ugyanakkor arra is rávilágított, hogy a felhalmozott készletek gyakran veszendőbe mennek, ezért állította össze a Nébih az útmutatót. A kiadvány hasznos tanácsokat, ötleteket tartalmaz egyebek mellett az otthoni élelmiszertartalék összetételére, tárolására, felhasználására és az élelmiszerhulladék keletkezésének elkerülésére.