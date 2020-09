Bűncselekmény

Csak részben ismerte be tettét a nyíregyházi késelő

Csak részben ismerte be a terhére rótt bűncselekmények elkövetését a nyíregyházi késelőként elhíresült férfi csütörtökön a Nyíregyházi Törvényszéken, az előkészítő ülésen részletes vallomást nem tett, így a bírósági eljárás a jövő év januárjában tárgyalással folytatódik.



A törvényszék az MTI-vel azt közölte: a férfit nyereségvágyból, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével, kifosztással és lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntettével vádolják.



A vádirat szerint a férfi 2017 elején elvesztette a munkahelyét, de ezt titkolta családja előtt. Megélhetését örökségéből és családi ingatlanok értékesítéséből fedezte, mindennapjait többnyire "kocsikázással" töltötte.



A férfinak 2018. november 16-án egy kisvárdai parkolóban egy nő szexuális szolgáltatást ajánlott, amit ő elfogadott. Autóval egy kieső, fás-bokros területre mentek. Ott nézeteltérés alakult ki közöttük, a férfi megütötte, majd egy késsel többször megszúrta a nőt, aki a helyszínen meghalt. Ezután a vádlott elvette a sértett értékeit, majd a holttestet egy műanyag fóliába csomagolta és a gépkocsija csomagtartójába tette.



Néhány nappal később a férfi töltött lőfegyverével és egy konyhakéssel bement egy nyíregyházi női ruházati üzletbe, hogy pénzt szerezzen. Belépett a pult mögé, kihúzta a váltópénzes fiókot és közben a pisztolyával arcon ütötte az eladót, aki ettől a földre esett. Ezután a támadó a nő csípőjére ült és késsel többször megszúrta a sértettet.



Egy férfi meghallotta a segítségkérést, dörömbölni kezdett a bolt kirakatán és telefonon értesítette a rendőrséget, közben a vádlott elmenekült a helyszínről.



A sértett a bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett, életét a gyors orvosi ellátás mentette meg.



A vádlottat a rendőrök 2018. november 23-án az otthonában fogták el. Autójában lőfegyvert és több lőszert is találtak, amelyek tartására nem volt engedélye.



A férfi 2018. november 26-tól letartóztatásban van.



A csütörtöki előkészítő ülésen a támadást túlélő sértett kártérítési igényt jelentett be ügyvédje útján, csaknem 6 millió forint összegben - áll a közleményben.



A bíróság 2021. január 12-én folytatja az eljárást, a tárgyaláson a vádlottat, valamint tanúkat és szakértőket hallgatnak meg.