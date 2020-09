Koronavírus

Márki-Zay: a vírus este 11 óra előtt pont olyan veszélyes, mint utána

"A most egybekelő fiatal párokat nagyon kedvezőtlenül érintette a kormány azon rendelkezése, miszerint este 11 után tilos vendéglátóhelyet nyitva tartani, és ez alól a lakodalom sem kivétel" - írja a Facebookon Hódmezővásárhely polgármestere.



Márki-Zay Péter azonban talált megoldást a szerinte értelmetlen rendelkezés megkerülésére.



"Minthogy Hódmezővásárhely városának számos komoly rendezvény megtartására is alkalmas helyisége van, melyek nem minősülnek vendéglátóhelynek (sportcsarnokok, uszoda átriuma, olvasókörök), szívesen kiadjuk ezeket a vásárhelyi fiataloknak lakodalom céljára" - közölte a polgármester, aki bízik a rendelkezés mielőbbi módosításában, mivel - mint írja - "a vírus 11 óra előtt is pont olyan veszélyes, mint utána, az esküvőket pedig sokan éppen a tavaszi első hullám miatt halasztották el őszre."