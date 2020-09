Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a járvány felszálló szakaszában vagyunk

Müller Cecília felhívta a figyelmet a maszkhasználat, illetve a másfél méteres távolság fontosságára azokon helyeken is, ahol jogszabály ezt külön nem írja elő. 2020.09.23 14:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csaknem egy hete megközelíti az ezret a napi új fertőzöttek száma, tehát a koronavírus-járvány második hullámának felszálló szakaszában vagyunk - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos.



Müller Cecília felhívta a figyelmet a maszkhasználat, illetve a másfél méteres távolság fontosságára azokon helyeken is, ahol jogszabály ezt külön nem írja elő. Példaként említette a rokonlátogatást, a sorban állást, a lifthasználatot, a taxis utazást, illetve az esküvőket.

Az országos tisztifőorvos közölte: a járvány második hullámában nehezebb a védekezés, hiszen "közösségi terjedés van", szinte mindenütt megjelenhetnek a betegek. Ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy aki légúti tüneteket észlel magán, ne menjen közösségbe, és ez érvényes a gyerekekre is.



Müller Cecília beszámolt arról, hogy kedden Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere videomegbeszélést tartott kórházi főigazgatókkal. Ezen áttekintették az aktuális járványügyi kérdéseket, és arra kérte a kórházvezetőket, hogy továbbra is a megszokott fegyelmezettséggel hajtsák végre a járvány megfékezésére hozott utasításokat.



Az országos tisztifőorvos közölte, hogy az egészségügyi ellátórendszert felkészítették a betegek fogadására, a kórházak ágykihasználtsága 53 százalék.



Hangsúlyozta: tervszerű a védekezés, a betegutakat pontosan kijelölték. Jelenleg három budapesti kórház, a Dél-Pesti Centrumkórház, a Szent János Kórház, illetve az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet van kijelölve a középsúlyos, illetve súlyos, bizonyítottan koronavírusos betegek ellátására. Amennyiben szükséges, további intézményeket vonnak be a fertőzött betegek ellátásába.

Az ellátás centralizálása a cél, hogy a súlyos és középsúlyos betegek olyan intézménybe kerüljenek, ahol mind a személyi, mind a tárgyi feltétel adott gyógyításukhoz. Továbbá cél az is, hogy maradjanak úgynevezett "tiszta" kórházak, ahol nem ápolnak koronavírusos beteget - közölte.



Müller Cecília kérdés kapcsán elmondta, a vírus örökítő anyagának felszaporodása a szennyvízben fontos előrejelzés lehet arra vonatkozóan, hogy egy hét-tíz nap múlva mely helyeken várható több beteg.



Az iskolákban hordott egyszer használatos maszkokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy azokat érdemes két napig dupla falú szemeteszsákban tárolni, majd kidobhatók a kommunális kukába. Ezek a maszkok, szemben az egészségügyi ellátás során használtakkal, nem számítanak veszélyes hulladéknak - tette hozzá.



Szintén kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos elmondta, az egészségügyi intézmények adatszolgáltatása része a járványügyi megfigyelési rendszernek, jogszabályi kötelezettség, hiszen a hatóságnak tudnia kell arról, hogy hány egészségügyi dolgozó vezényelhető oda, ahol munkájára a legnagyobb szükség van.



Közölte, az sem új keletű rendelkezés, hogy a háziorvosnak jelentenie kell a fertőzésgyanús eseteket is. Ez az adatbázis később "összefut" a laboratóriumból kapott eredményekkel, így ha a gyanú beigazolódik, akkor megkezdődhet a kontaktkutatás és a tíznapos karantén elrendelése.



Müller Cecília kérdés kapcsán beszélt arról is, hogy szerencsére a második hullámban sem jellemzőek az atipikus esetek, amikor fiatal, egészséges, alapbetegséggel nem küzdő embereknél lesz súlyos lefolyású a betegség. Azonban hozzátette, van néhány fiatal lélegeztetőgépen, akik korábban jó egészségi állapotban voltak.



A szakember kitért arra is, hogy várhatóan október második felében lesz elérhető a szezonális influenza elleni védőoltás, immár mindenki számára térítésmentesen. Jelezte, a védőoltás beadatására a háziorvossal történt időpontegyeztetés után lesz lehetőség.