Koronavírus-járvány

MÁV: egy hét alatt összesen 172 perces vonatkésés a maszkviselés hiánya miatt

Aki a felszólítás ellenére sem tartja be az előírásokat, nemcsak a maga és utastársai egészségét veszélyezteti, hanem felesleges, elkerülhető bosszúságot is okoz a vonaton közlekedőknek. 2020.09.22 15:02 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A maszkviselés szabályainak megsértése az elmúlt héten tíz esetben, összesen 172 perces vonatkésést okozott - közölte a MÁV-Start Zrt. kedden a www.mavcsoport.hu oldalon.



Mint írták, hiába kötelező maszkot viselni a vonatokon, az elmúlt héten tíz esetben kellett intézkednie jegyvizsgálónak azért, mert néhány utas nem viselte a védőeszközt, így többek között négy elővárosi vonalon - a pusztaszabolcsi, a szolnoki, az esztergomi és a váci vonalon is - félórás késést okozott "néhány utas figyelmetlensége vagy nemtörődömsége". Egy balatoni vonaton pedig az utast figyelmeztette a vezető jegyvizsgáló a maszkhasználatra, mire az utas megütötte a vezető jegyvizsgálót, ezért rendőri intézkedés történt és a vasúttársaság feljelentést tett. A jegyvizsgálónak orvosi segítségre volt szüksége, a vonat emiatt nem közlekedett tovább - írták.



Kiemelték: ezekből az esetekből jól látható, hogy aki a felszólítás ellenére sem tartja be az előírásokat, nemcsak a maga és utastársai egészségét veszélyezteti, hanem felesleges, elkerülhető bosszúságot is okoz a vonaton közlekedőknek.



Hozzátették: a szeptember 18-án megjelent kormányrendelet értelmében szeptember 21-től a maszk használata már nemcsak a vonatokon, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik. Megjegyezték: ezek alapján kötelező a maszk használata a váróteremben, az aluljáróban, a zárt felüljáróban, a pénztárcsarnokban, valamint a budapesti fejpályaudvarok esetén a vágánycsarnokban.



A vasúttársaság a nyitott peronokon, továbbá a nyitott felüljárókon is javasolja mind saját, mind utastársaik egészségének védelmében a maszkhordást.



Kiemelték: a rendelet a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenkire vonatkozik, és a vasúttársaság minden olyan utasát kizárja az utazásból, aki nem a rendeletben előírt módon viseli az orrot és a szájat eltakaró maszkot.