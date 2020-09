Kormány

Novák: a családok életszínvonalának javítása a cél

A családok életszínvonalának fenntartása, javítása a cél, mert a legjobb befektetés, ha a jövő generációjába fektet be a kormány - közölte az október 1-jétől hivatalba lépő családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden az M1 aktuális csatornán.



Novák Katalin szólt arról, hogy a jövő évi költségvetésben két és félszer akkora összeg jut a családok támogatására, mint 2010-ben. A magyar kormány a GDP (bruttó hazai termék) 5 százalékát, több mint 2500 milliárd forintot költ a családokra, ez Európában a legnagyobb arányt jelenti - emelte ki.



Hozzátette, hogy ennek köszönhetően majdnem 80 százalékkal többen kötnek házasságot, mint tíz éve, a válások száma hatvan éve nem volt olyan alacsony, mint most, és egyre többen mernek gyermeket vállalni: 2020 első hét hónapjában 2500 gyerekkel több született, mint a múlt év azonos időszakában.



A nők foglalkoztatásával kapcsolatban azt mondta, a kormány lehetőségeket kínál a családoknak, hogy úgy szervezhessék az életüket, ahogy nekik a legideálisabb. Az anyáknak például lehetőségük van akár három évet is otthon tölteni a gyermekükkel, de többi között a bölcsődei férőhelyek bővítésének és a nagyszülői gyednek köszönhetően hamarabb is visszatérhetnek munkahelyükre.