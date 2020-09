Koronavírus

Ingyenes tesztelést követelnek az ellenzéki pártok

Varju László, a DK országgyűlési képviselője, alelnöke arról beszélt: Orbán Viktornak nem fontos sem az egészségügy, sem az oktatás, sem a gazdaság, ellenkező esetben lenne mód ezeket a területeket megvédeni széleskörű ingyenes vírusteszteléssel.



A miniszterelnök láthatóan ismét a magyar érdekek, a magyar emberek ellenében foglalt állást, de ha most nem ért a szép szóból, bízom benne, hogy az ellenzéki pártok közös akaratából, az emberek támogatásából előbb vagy utóbb érteni fog - jelentette ki.



Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője, társelnöke azt emelte ki: a kormány ugyan ingyenessé tette a háziorvos által, kórházban vagy hatósági döntés alapján elrendelt tesztelést, de a gyakorlatban ez sokszor nem valósul meg, például azért, mert a kért vizsgálatot az orvos nem rendeli el.



Hozzátette: a 30 ezer forintos korábbi tesztár a társadalom túlnyomó többsége számára kifizethetetlen volt, majd azzal érvelt az ingyenes tesztek mellett, hogy az emberek már többszörösen kifizették annak díját, például társadalombiztosítási járulékként vagy adó formájában.



Közgazdászok becslése szerint a tesztek ingyenessé tétele 35-40 milliárdba kerülne - tette hozzá, megjegyezve, ez még mindig olcsóbb, mint a bedőlő ágazatok újraindításának ára.



Demeter Márta, az LMP frakcióvezető-helyettese állampolgári jognak nevezte az ingyenes tesztet, azt hozva fel példaként, hogy egy négytagú család tesztelése - úgy, hogy a szakemberek két teszt alapján mernek biztos eredményt mondani - 160 ezer forintba kerül.



Hangsúlyozta: sokaknál tünetmentesen zajlik le a betegség, amely úgy is képes fertőzni, ha nincsen látható jele a kórnak, ezért is van szükség az ingyenes tesztelésre.



Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője "maximális szomorúságát" fejezte ki amiatt, hogy "a kormány végigaludta és végigyachtozta a nyarat, a valódi problémákkal pedig nem foglalkozott", most pedig figyelmen kívül hagyja a legsürgősebb teendőket, köztük a széles körben elérhető ingyenes tesztkapacitás megteremtését.



Szerinte a jelenlegi helyzet egyértelműen azt mutatja, hogy hiányzik a politikai akarat a lépés megtételéhez, holott ez nem pártpolitikai, hanem népegészségügyi téma.



Megemlítette: a tesztelésnél sokkal drágább az, hogy Magyarország egy gazdasági összeomlás felé halad".



Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője, alelnöke szerint a járvány első hulláma teljesen felemésztette az emberek jelentős hányadának tartalékait, hiszen a kormány magára hagyta őket a védekezésben, miközben nem pótolta kieső munkabérüket.



Felvetette, hogy a nemzeti konzultáció helyett annak árából szájmaszkokat kellett volna küldeni az embereknek, a minél szélesebb körű tesztelés fontosságára hívva fel a figyelmet.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, pártigazgatója értetlenségének adott hangot, "miért sajnálja a kormány a pénzt az ingyenes tesztelésre", amikor Orbán Viktor miniszterelnök tavasszal azt közölte: a védekezés büdzséjének nincsen felső határa.



Miből telik a rászorulóknak erre a drága tesztre? - tette fel a kérdést, hangsúlyozva, hogy több vizsgálattal hatékonyabban lehet megelőzni a vírus terjedését.