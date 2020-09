Színes

Kilenc tóparti településen lesznek programok a Balaton Napján

A tavasszal elmaradt Balaton Napját idén szeptember 26-án, szombaton tartják kilenc tóparti településen, a programsorozattal arra hívják fel a figyelmet a szervezők, hogy az őszi időszak is szép, élménygazdag a Balatonnál - közölte a szervező Balatoni Kör szóvivője az MTI-vel hétfőn.



Kardos Gábor elmondta, hogy a Balaton Napja ünnepével arra hívják fel a figyelmet minden tavasszal, hogy már elég meleg a tó vize, lehet benne fürdeni. Manapság a klímaváltozás miatt a szeptemberben is nyári meleg van, de ősszel is érdemes ellátogatni az üdülőrégióba - tette hozzá.



A kezdeményezés fontos eleme, hogy a csatlakozó településeken egy időben - idén 15 órakor - körbekoccintják a Balatont a térség bortermelőinek boraiból készült BalatonBorral. Ezzel jelképesen összekapcsolódnak a programok - magyarázta a szóvivő.



Idén kilenc tóparti település - Badacsony, Balatonalmádi, Balatonfüred, Keszthely, Alsóörs, Balatonfenyves, Gyenesdiás, Balatonkenese és Balatonlelle - csatlakozott az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség által is ajánlott programhoz.



Egyes településeken koccintással ünnepelnek, máshol családi programokkal, koncerttel, irodalmi esttel várják az érdeklődőket. Balatonfenyvesen a koccintás előtt egy órával kerekasztal-beszélgetést rendeznek a Balatonról a helyi kikötő teraszán Lombár Gáborral, a Balatoni Szövetség elnökével.



Az eseményről további részleteket a https://www.facebook.com/BalatonNapja oldal közöl szerdától.