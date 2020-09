Fejlesztés

Egységes arculatot kapnak a főváros szervezetei

50 olyan cég és szervezet van, amely a fővároshoz köthető, ám a most használt logóikon semmi nem utal arra, hogy egy szolgáltató hálóhoz tartoznak. 2020.09.19 18:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Soós Lajos

Új, egységes "ernyőarculatot" kapnak a fővárosi önkormányzat szervezetei és cégei - jelentette be a Budapesti Városarculati (BV) Nonprofit Kft. ügyvezetője szombaton a fővárosban.



A BV és a Kreatív Magazin által kiírt nyílt tenderre 40 pályázat érkezett, ezek közül a szakemberekből álló zsűri a győri Elevate Strategy and Design. Kft. pályázatát ítélte a legjobbnak - közölte Faix Csaba.



Az új arculat alapja egy kör alakú úgynevezett grindháló, amelyre a különböző cégek tevékenységét egyénileg megjelenítő elemek illeszthetők - tette hozzá.



Elmondta: 50 olyan cég és szervezet van, amely a fővároshoz köthető, ám a most használt logóikon semmi nem utal arra, hogy egy szolgáltató hálóhoz tartoznak. Ezért döntöttek arról, hogy a főváros 2016-ban megfogalmazott arculati elemeit továbbfejlesztik az egységesítés érdekében.



Az volt a célj, hogy a főváros filozófiája, vagyis a sokszínűség, a fenntarthatóság és az élhetőség is visszaköszönjön a logókról - fűzte hozzá.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az egységes arculat versenyelőnyt is jelent. Ugyanis nagy a verseny a turistákért és a rendezvényekért az európai városok között, és például Prága, Pozsony és Bécs már rendelkezik saját egységes dizájnnal.



Továbbá - folytatta - az egységesítés hatékony is, mert a fővárosi cégek és szervezetek ezáltal megspórolják az önálló brandépítés tetemes költségét.



Az arculatváltás nem máról holnapra megy végbe, az egy éveken át tartó folyamat lehet - tette hozzá Faix Csaba.