Koronavírus

Operatív törzs: készen állnak a járvány további terjedését korlátok között tartani

Mind az operatív törzs, mind annak ügyeleti központja, az operatív törzs tevékenységében részt vevő minisztériumok, egyéb szervek megteszik a megfelelő intézkedéseket a most hozott jogszabályok alapján.

Készen állunk arra, hogy a koronavírus-járvány további terjedését korlátok között tartsuk - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a szombati online sajtótájékoztatón.



Lakatos Tibor ezredes felidézte: a kormány január 31-én hozta létre az operatív törzset, az ügyeleti központot pedig február 25-én.



Az ügyeleti központ figyelemmel kíséri a magyarországi megbetegedési adatokat és az európai országok járványügyi helyzetét, a bevezetett intézkedéseket, információkat gyűjtenek, értékelik és javaslatot tesznek az operatív törzsnek a döntések meghozatalára.



Mint mondta, a járványügyi készültség idején is folytatták munkájukat. A rendőrség 56 ezernél is többször ellenőrizte a hatósági házi karantén szabályainak megtartását elektronikus úton és egymillió alkalommal hagyományos úton.



Mind az operatív törzs, mind annak ügyeleti központja, az operatív törzs tevékenységében részt vevő minisztériumok, egyéb szervek megteszik a megfelelő intézkedéseket a most hozott jogszabályok alapján - jelentette ki.



