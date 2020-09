Magyarság

Kilencezer külhoni magyar diáknak segít az iskolakezdésben a Rákóczi Szövetség

Idén is kilencezer külhoni magyar diáknak segít az iskolakezdésben a Rákóczi Szövetség - mondta Csáky Csongor, a szövetség elnöke szombaton az M1 aktuális csatornán.



A Felvidéken már kiosztották az iskolatáskákat és támogatásokat, Kárpátalján jelenleg is tart az átadás - hangzott el. A szövetség elnöke hangsúlyozta: ezzel a támogatással is érzékeltetni akarják a határon túli magyar szülőkkel, hogy az anyaország figyel rájuk. Mint mondta, a magyar összefogást jelképező ösztöndíj által mintegy 500 magyar települési önkormányzat, számos közéleti ember és magánszemély köszönete nyilvánul meg a határon túli magyar szülők felé.



A szervezet magyar iskolaválasztási programjának célja, hogy a magyar szó, a magyar kultúra megmaradjon a határon túl is - hangsúlyozta Csáky Csongor.