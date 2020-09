Koronavírus

Kötelező a maszk az Országgyűlésben, a Fidesz bünteti a szabálytalankodókat

2020.09.19 09:55 ma.hu

Az országgyűlési képviselőkre is vonatkoznak a kötelező maszkviselési szabályok. A hivatal épületeinek a mellékhelyiségeiben, a liftekben, a folyosókon, közösségi terekben, továbbá a büfék, éttermek használata során sorban álláskor kötelező a maszk viselése.



Kocsis Máté, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a Blikknek azt mondta, hogy a testhőmérséklet-mérést nem teszik kötelezővé, de erősen ajánlják képviselőiknek. - Ha ezt nem tartják be, az érintett képviselőre bírságot szabnak ki. Ez vonatkozik a maszk viselésére és a kézfertőtlenítésre is - jelentette ki a politikus.



A Párbeszéd nem büntet, de szóban figyelmezteti a renitens képviselőket. - A Párbeszéd frakciója döntött arról, hogy a képviselők és alkalmazottaik a Parlamentben és a képviselői irodaházban egyaránt kötelezően hordják majd az arcmaszkot, továbbá belépéskor megméretik a testhőmérsékletüket - mondta el a a lapnak Kocsis-Cake Olivio, a párt frakcióvezető-helyettese.



Az MSZP zárt térben, még az ülésteremben is kötelezi képviselőit a maszkviselésre, a Jobbiknál és a DK-nál is kötelező a maszk.



Koronavírus-tesztre viszont egyik parlamenti frakció sem kötelezi a tagjait.