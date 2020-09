Koronavírus-járvány

Budapesten mától bírságolhatnak a maszkviselési szabályok megszegéséért

Ha valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel maszkot, akkor 8 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 15 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 2020.09.18 06:25 MTI

Mától szigorúbb maszkviselési szabályok léptek életbe Budapesten a koronavírus-járvány második hulláma miatt, a maszkviselési kötelezettség megsértőire 15 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak.



A Fővárosi Közgyűlés hétfőn döntött arról, hogy - a taxik, tömegközlekedési járatok, boltok, bevásárlóközpontok és piacok mellett - a mozikban és színházakban, hangversenyen és cirkuszi előadáson, valamint a hasonló intézmények zárt tereiben, illetve a társasházi közgyűléseken is kötelező az orr- és szájnyílást eltakaró maszk használata.



Ha ezekben az intézményekben és helyszíneken valaki nem megfelelően vagy egyáltalán nem visel maszkot, akkor 8 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal vagy 15 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.



Helyszíni bírságot akkor szabhatnak ki, ha az érintett felhívásra sem tartja be a maszkviselési szabályokat.



A rendelet kivételként határozza meg az említett helyeken való étel- és italfogyasztást, továbbá a maszkviselési kötelezettség az előadókra nem vonatkozik.



A fővárosi önkormányzat már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a nem megfelelő maszkviselés, vagyis például az orr szabadon hagyása is a szabályok megszegésének minősül.



Ha tartósan visszaesik az új fertőzöttek száma, akkor a maszkviselési kötelezettséget felfüggesztik.