Bűncselekmény

Vádat emeltek két, ajánlóíveket hamisító nő ellen

A vádlottak célja az volt, hogy három - akkor és most is - Parlamenten kívüli párt országgyűlési képviselőjelöltjei a szükséges ajánláshoz hozzájussanak. 2020.09.18 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség két nő ellen, aki hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket a 2018-as országgyűlési választáson - közölte a fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.



Ibolya Tibor közleményében azt írta, a vádirat szerint egy negyvenhét éves nő ismeretlen körülmények között hozzájutott a 2014. évi országgyűlési választás jelentős számú ajánlóívének másolatához. A nő bérelt egy irodát a IX. kerületben, és egy harminckilenc éves nő segítségével megszervezte, hogy futárok és másolók az ajánlóívek másolatáról átmásolják a választópolgárok adatait a 2018. évi országgyűlési választás ajánlóíveire, és azokat leadják.



A vádlottak célja az volt, hogy három - akkor és most is - Parlamenten kívüli párt országgyűlési képviselőjelöltjei a szükséges ajánláshoz hozzájussanak. A nők segítségével három országgyűlési képviselőjelöltet is nyilvántartásba vettek.



A két nő mint felbujtó ellen a Fővárosi Főügyészség három rendbeli választás rendje elleni bűntett és hat rendbeli hamis magánokirat-felhasználásának vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre, kérve, hogy a vádlottakat a bíróság ítélje felfüggesztett börtönbüntetésre.



Ibolya Tibor tudatta, a nők bűntársai ellen még folyik a nyomozás.