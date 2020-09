Koronavírus

Betelt a lélegeztetőgép-kapacitás a Korányiban és a Szent Lászlóban is

A Népszava úgy tudja, a Korányi és a Szent László kórházban annyi a súlyos koronavírus-beteg, hogy betelt a lélegeztetőgép-kapacitás, a Korányiban ráadásul a szakemberek is fogytán.



Orbán Viktor szerint az egészségügyben rendelkezésre állnak a szükséges eszközök és az ezeket működtető személyzet a koronavírus-járvány második hullámának kezeléséhez, sőt, további bővítésekre is van lehetőség.



A Népszava most arról értesült, hogy a Korányiban és a Szent Lászlóban annyi a súlyos beteg, hogy a "lélegeztető kapacitása betelt". A lap birtokába került szeptember 14-i levél szerint a Korányiban már a szakemberek is fogytán, ezért arra kérték az ellátókat hogy mérjék fel a saját intézményükben, hogy hány olyan ápoló, segédápoló van, aki önként vállalna kirendelt munkavégzést az intézményükben. A Népszava szerint, 76 munkatársat várnak különböző pozíciókra.



A lap továbbá úgy tudja: a mentők azt a központi utasítást kapták, hogy a kórházi ellátást igénylő igazolt és COVID19-gyanús betegeket csak az ellátásukra kijelölt intézményekbe szállíthatják. A fővárosiakat és Pest megyeieket a Dél-Pesti Centrum (egykori László) Kórházba illetve az Országos Korányi és Pulmonológia Intézetbe szállítják, ha pedig ezek megtelnének, akkor további nyolc intézmény jöhet szóba (a Szent János, a Bajcsy, a Péterfy, a Pest megyei Flór Ferenc kórház, a törökbálinti tüdőgyógyintézet, valamint a Semmelweis Egyetem). A vidékieknek a megyei kórházakat, illetve az orvosképzéssel foglalkozó egyetemeket is kijelölték a fertőzéssel érintett lakosság kivizsgálására, és az igazolt esetek ellátására - írják.