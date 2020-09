Állati

Előkerültek a Miskolci Állatkertből megszökött kenguruk

Előkerültek a Miskolci Állatkert és Kultúrparkból megszökött kenguruk; egyikük kedden elpusztult, a másikat szerdán befogták - közölte a boon.hu szerdán.



Szeptember 10-én a miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztálya tájékoztatta az MTI-t, hogy kiszökött az állatkert kifutójából két Bennett-kenguru.



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei hírportál szerdán az állatkert vezetőjére, Jánosi Ferencre hivatkozva azt írta: az egyiket, egy kétéves fiatal hímet a Csanyikban találták meg kedd délután. Legyengült állapotban volt, ezt abból is lehetett látni, hogy befogáskor nem tanúsított ellenállást. Egy pár perc múlva az állat elpusztult. Jánosi Ferenc megjegyezte: mivel állatkertben nőtt fel, nagy stresszt okozhatott neki, hogy ismeretlen környezetbe került, de az is lehet, hogy nem talált magának ennivalót és vizet, vagy valami olyasmit evett, amibe végül belepusztult. A pontos okot állatorvos vizsgálja.



A másik kengurut szerdán az állatkert kerítésénél fedezték fel. Az állatot nehezebb volt befogni, végül hálóval fogták meg, most karanténban van. Egyébként egészségesnek és erősnek látszik. A nemét még nem tudják, mert tavasszal bújt ki az erszényből, és kenguruknál nem egyszerű a nemük megállapítása - írta a boon.hu.