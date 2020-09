Koronavírus-járvány

Orbán új szigorításokat jelentett be

A szerdai kormányülésen ismét áttekintették a járványhelyzetet, a döntésekről a miniszterelnök a Facebookon számolt be. 2020.09.16 17:30 Ma.hu

Facebook-posztban jelentette be a koronavírus-járvány miatt hozott legújabb intézkedéseket Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta: szakértők szerint a járvány második hulláma december-január tájékán éri el a csúcspontját, addig folyamatosan védekezni kell.

A döntések

- a kormány kötelezővé teszi a maszk használatát új helyeken: mozikban, színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, ügyfélfogadási irodákban.

- A tesztek hatósági ára 19.500 forint, ennél többet nem lehet elkérni értük.

- A szórakozóhelyeket este 11 órakor be kell zárni.

- A kormány fenntartja a beutazási korlátozásokat, valamint

- a teljes körű látogatási tilalmat a kórházakban és az idősek otthonában.

Október 1-jétől kötelező lesz a testőmérséklet mérése tanároknak és diákoknak is az intézményekbe való belépéskor.

"Van egy haditervünk, hogy hogyan védjük meg az időseket, hogyan gyógyítsuk meg a betegeket, és mindeközben hogyan tartsuk fenn az ország működőképességét" - tette hozzá.

A miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy különösen az idősek és a betegek érdekében tartsa be a szabályokat. A rendőrséget pedig arra utasította a belügyminiszteren keresztül, hogy szigorúan ellenőrizze és tartassa be a szabályokat, és ha kell, akkor büntesse azokat, akik nem tartják be a szabályokat.