Pártok-Mi Hazánk

Földet oszt a Mi Hazánk

"Virradat" programja keretében földosztásba kezd a Mi Hazánk Mozgalom, azokon a településeken, ahol a párt színeiben politizáló polgármester vezeti az önkormányzatot - jelentette be a szervezet elnöke szerdán sajtótájékoztatón Budapesten.



A vidék elnéptelenedésének megállítása érdekében, Ásotthalmon, Cserháthalápon és Homorúdon kezdődik meg a földosztás - közölte Torozckai László.



A program keretében olyan magyar állampolgárok juthatnak egy-egy holdnyi földterülethez, akik "szeretnének a magyar föld közelébe visszamenni" - tette hozzá.



Példaként említette, hogy Ásotthalmon számos elhagyott tanyahely áll rendelkezésre. Van amelyik önkormányzati tulajdonú, ám a többség magántulajdonban van, így a település anyagi lehetőségei határozzák meg a földosztás mértékét.



Ugyanakkor támogatást kívánnak nyújtani a családoknak a házépítéshez is; ehhez több vállalkozás felajánlotta már a pártnak a segítségét - fűzte hozzá.



Arról is szólt, hogy a "Virradat" program része, hogy elősegítsék élelmiszer-feldolgozó üzemek telepítését a kistelepüléseken.



Ennek keretében, a Belügyminisztérium 200 millió forintos támogatásával megkezdődött egy chipgyártó üzem létrehozása Ásotthalmon - mondta Toroczkai László.



A sajtótájékoztatón Éberling Balázs a Baranya megyei Homorúd polgármestere bejelentette, hogy belépett a Mi Hazánk Mozgalomba.