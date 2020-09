Szavazás

Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltje: nagyobb esélyünk van a győzelemre, mint húsz éve bármikor

Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltje szerint a magyar jelöltnek nagyobb esélye van a polgármesteri tisztség elnyerésére a szeptember 27-i önkormányzati választáson, mint az elmúlt húsz évben bármikor.



Soós Zoltán független polgármesterjelölt nyilatkozatát a sajtóirodája juttatta el az MTI-hez kedden. Soós azzal támasztotta alá állítását, hogy a magyar oldalon összefogás van, a románon viszont nincs. A polgármesteri tisztségért egy magyar és 12 román jelölt szállt versenybe.



"Jelenleg a három, esélyesebb román jelölt egymással foglalkozik. Közöttük nincs összefogás, ők egymás ellen kampányolnak" - idézte a közlemény Soós Zoltánt.



Soós szerint a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a leköszönő Dorin Florea által utódjául kijelölt Claudiu Maior a legesélyesebb román jelölt, aki a többi román jelölt szavazótáborából is el tud még venni.



"A magyarok számára nem lehet kérdés a választás, egyértelmű a döntés. De a józan gondolkodású románok is belátják már, hogy ki az, aki a változást képviseli, ki az, aki le tudja győzni Maiort és rendszerét" - fogalmazott a független polgármesterjelölt.



Soós Zoltán szerint a vásárhelyiek többsége, nemzetiségtől függetlenül, változást akar. Szerinte a szeptember 27-i választáson azt kell eldönteni, hogy beindul a fejlődés, és emelkedő pályára kerül a város, vagy még inkább lemarad és elszigetelődik, hogy otthon maradnak-e, hazajönnek-e a fiatalok, vagy azok is elmennek, akik még a városban vannak - idézte a közlemény.



Dorin Florea polgármester idén nem pályázik újabb városvezetői mandátumra, hanem a Maros megyei önkormányzat elnöki tisztségéért száll versenybe.



A Maros Megyei Múzeumot történészként vezető Soós Zoltán négy évvel ezelőtt a városban tartott magyar előválasztások győzteseként, az RMDSZ jelöltjeként indult a marosvásárhelyi polgármester-választáson, de alulmaradt a tisztséget 2000 óta betöltő Dorin Floreával vívott versenyben. Akkor Dorin Florea 27 262 szavazatot kapott, a második helyen végző Soós Zoltán 25 557 voksot gyűjtött. A mostani választáson függetlenként indul, és román szavazatokra is számít.



Marosvásárhelyen él az erdélyi városok között a legnagyobb, mintegy 58 ezer fős magyar közösség, amely a 2011-es népszámláláson az összlakosság 43 százalékát tette ki. A korábban magyar többségű városban a magyarság az 1990-es etnikai konfliktus által gerjesztett kivándorlási hullám nyomán került kisebbségbe. A város élére 2000-ben került először szabadon választott román polgármester, az azóta négyszer újraválasztott Dorin Florea személyében.