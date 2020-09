Koronavírus

A tanároknak is kötelező lesz a lázmérés

Nem csak a diákoknak, de a tanároknak is kötelező a lázmérés az iskolába való belépéskor - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Maruzsa Zoltán elmondta, a lázmérés alapvetően kézi digitális eszközökkel történik, de azokban az iskolákban, ahol nagy a létszám, akár hőkamerák elhelyezése is indokolt.



Ezeknek az eszközöknek a beszerzése folyamatban van, és október 1-jéig még számos intézkedés várható ezen a téren.



Hangsúlyozta: ha valakinél megállapítják belépéskor, hogy lázas, az még nem jelenti azt, hogy a koronavírus "megérkezett" az iskolába. Ebben az esetben értesíteni kell az orvost, és tesztelni kell.



Kérdésre kitért arra is, a pedagógusok létszáma az elmúlt 10 évben nagyjából 167 ezer és 170 ezer között alakult. Az idei pontos statisztikát november elejére várják, de az állami intézményeknél - úgy látják - nőtt a létszám, ezért nincs ellátatlan feladat a magyar közoktatásban - emelte ki Maruzsa Zoltán.