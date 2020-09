Pártok

Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan az MSZP társelnökjelöltje

Kunhalmi Ágnes választmányi elnök és Tóth Bertalan pártelnök a két társelnökjelölt - közölte a jelölőbizottság vezetője hétfőn az MTI-vel. Szekeres Imre elmondta azt is, a koronavírus-járvány miatt online tartják meg szombaton a tavasszal elhalasztott, soron következő tisztújító kongresszust.



A politikus elmondta, a párt elnöksége a járványhelyzet miatt múlt szerdán döntött úgy, hogy online tartják meg a kongresszust.



Ezt követően a jelölőbizottság határozott arról, hogy az alapszabályban lévő lehetőségek közül, melyik szavazási módot választja - magyarázta Szekeres Imre. Hozzátette: a küldöttek a testületek tagjairól zárt listákon szavazhatnak, így egy-egy szavazással eldőlhet azok összetétele.



A jelölőbizottság elnöke elmondta, csütörtökön közölték a jelöltekkel, hogy zárt listás lesz a voksolás, amit ők el is fogadtak. Listát kellett benyújtani a 15 fős elnökség, az újonnan felálló 5 fős felügyelőbizottság, valamint a szintén 5 fős fegyelmi tanács tagjairól - mondta.



Szekeres Imre közölte, a hétfő határidőig két lista érkezett, az egyik Kunhalmi Ágnestől és Tóth Bertalantól, a másik Havas Szófia egészségpolitikustól. Az első megfelelt a szabályoknak, a második azonban nem, mert a jelöltek közül sokan nem vállalták a jelölést - ismertette.



Hozzátette: nem nyújtott be listát Mesterházy Attila volt pártelnök, akinek jelölést korábban támogatta a bizottság.



Beszámolt arról is, hogy a választmányi elnöki posztra egy jelölt van: Hiller István, az Országgyűlés alelnöke.



A szombati kongresszuson elfogadják azt a választási programot, amelyet az MSZP vezetésének az ellenzéki pártokkal történő tárgyaláson képviselni kell - ismertette Szekeres Imre.



A kongresszust - amelyen 299 küldött, valamint több mint 200 meghívott vesz részt - a Zoom nevű programon tartják - jegyezte meg.



Szekeres Imre azzal indokolta, hogy nem halasztották el a tanácskozást, hogy szeptember 20-án lejár a párt vezetőinek mandátuma. Így képviselet nélkül maradhatott volna például a bíróságon az MSZP - mutatott rá.



Az MSZP eredetileg nyáron tartotta volna kétévente kötelező tisztújító kongresszusát, de a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani a tisztújítást. Nyáron a jelöltek online döntöttek arról, hogy módosítják a párt alapszabályát és bevezetik az MSZP-ben is női és férfi társelnöki posztot.