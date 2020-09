Koronavírus-járvány

OMSZ-főigazgató: 24-48 órán belül kiérkeznek mintavételre a mentők

24-48 órán belül kiérkeznek mintavételre a mentők - mondta az Országos Mentőszolgálat főigazgatója az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.



Csató Gábor elmondta: naponta átlagosan 2500-3000 mintát vesznek le a mentők. Vannak olyan egységek, amelyek egy nap alatt 30 mintát is le tudnak venni.



A koronavírus-gyanús esetek mintavételére pluszkapacitásokat állított be a mentőszolgálat. Kedd óta pedig a betegszállítókat is bevonták ebbe a feladatba.



A jellemző tünetek kapcsán említette, hogy sok betegnél előfordul a láz, a száraz köhögés, az íz- és szaglásvesztés.