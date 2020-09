Pártok-Párbeszéd

Újra Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt választotta társelnökké a Párbeszéd

A Párbeszéd vasárnapi, budapesti tisztújító kongresszusa újraválasztotta a párt női és férfi társelnökét, Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt. A párt egyúttal elindította az alapjövedelem bevezetéséről szóló kampányát.



A rendezvényen a társelnökök mellett megválasztották a Párbeszéd elnökségét is. A hétről kilencfősre növelt létszámú testületnek a két társelnök automatikusan tagja, mellettük Jakál Andrienn soproni önkormányzati képviselő, Erőss Gábor VIII. kerületi alpolgármester, Tordai Bence parlamenti képviselő, Béres András, a III. kerület alpolgármestere, Szabó Zsolt dunaújvárosi alpolgármester, V. Naszályi Márta, az I. kerület polgármestere és Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes kapott bizalmat. A tisztviselők mandátuma két évre szól.



Az esemény szünetében tartott sajtótájékoztatón Karácsony Gergely azt mondta, a kongresszus megválasztotta azt a csapatot, amelyik felkészíti a pártot a 2022-es parlamenti választásra.



A közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt és közös egyéni képviselőjelöltek fontosságát hangsúlyozó főpolgármester kijelentette, a Párbeszéd volt az első, aki teljes körű ellenzéki összefogást szorgalmazott. Mára már valamennyi ellenzéki párt kinyilvánította, hogy mind a 106 egyéni körzetben közös jelöltet akar állítani - tette hozzá.



A politikus felelevenítette, hogy korábban ők szorgalmazták az előválasztást is, ezért továbbra is kiállnak amellett, hogy a kormányfőjelöltről és a közös egyéni képviselőjelöltekről az ellenzék előválasztás útján döntsön.



A minden magyar állampolgárnak alanyi jogon járó alapjövedelem mellett érvelő Karácsony Gergely azt mondta, hogy az intézkedés a jövő Magyarországának egy fontos pillére lehet. Hangsúlyozta, hogy az alapjövedelem bevezetéséről nem csak a válaszókat, de a saját politikai partnereiket is meg akarják győzni.



Szabó Tímea hangsúlyozta, nem csak az a feladatuk, hogy létrehozzák az ellenzéki egységet, hanem az is, hogy olyan jövőt, egy olyan víziót kínáljanak, ami segít Magyarországnak kilábalni a válságból.



A korábbi választásokon kiderült, az ellenzéki pártoknak nem elég annyit mondaniuk, hogy leváltják a kormányt, és ha ennél nem tudnak többet mondani, akkor nem is várhatják el, hogy a választók bizalmat szavazzanak nekik - szögezte le a politikus. Ezért meg kell teremteniük az egyenlőségét és jólétet, miközben fel kell számolniuk az elmúlt tíz évben kialakult létbizonytalanságot - tette hozzá a társelnök.

Kiemelte, hogy a magyar társadalom több mint nyolcvan százaléka, köztük Fidesz-szavazók is támogatják az alapjövedelem bevezetését. Az intézkedés minden felnőttkorú magyar állampolgárnak legalább havi százezer forintot, míg a gyermekkorúaknak legalább havi ötvenezer forintot biztosít - közölte. Hozzátette, emellett a nettó minimálbért havi 166 ezer forintra növelnék.



A javaslatot egy 3300 milliárd forintos költségvetési átcsoportosításból finanszíroznák - mondta el Szabó Tímea.



Arra a kérdésre, miszerint az önkormányzati választás előtt még azt nyilatkozta, hogy nem szeretne egyszerre társelnök és főpolgármester lenni, mert ez két nagyon kemény munka, Karácsony Gergely azt válaszolta: amennyiben a Fidesz pártelnöki funkciója összefér a miniszterelnökséggel, és Orbán Viktor képes megoldani ezt a feladatot, akkor ő is képes lesz egyszerre ellátni a társelnöki és a főpolgármesteri pozíciókból adódó feladatait.



Újabb kérdésre azt válaszolta, azt tartja a legfontosabb, hogy az ellenzéknek legyen egy előválasztáson kiválasztott közös miniszterelnök-jelöltje, ehhez képest másodlagos a jelölt személye. Hozzátette, jelenleg nem készül arra, hogy az előválasztáson elinduljon, de nagyon sokat akar azért dolgozni, hogy legyen ilyen előválasztás.



A politikusok a Hír TV kérdéseire nem válaszoltak.