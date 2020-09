Koronavírus-járvány

Soltész: tíz év alatt több mint háromezer templom újult meg a Kárpát-medencében

Az államtitkár szerint sok szép zarándokhely van a világon és a Kárpát-medencében is, de egy mindenképpen kiemelkedik közülük.

Tíz év alatt több mint háromezer templom újult meg a Kárpát-medencében - emelte ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a Fejér megyei Bodajkon, ahol átadták a teljesen megújult Segítő Szűz Mária kegyhelyet.



Soltész Miklós arról is beszélt, hogy ezen időszak alatt több mint 130 új templom épült, továbbá zarándokhelyek tucatjai újultak meg.



Az államtitkár szerint sok szép zarándokhely van a világon és a Kárpát-medencében is, de egy mindenképpen kiemelkedik közülük: a legősibb magyar zarándokhely Bodajkon, amelyet az első magyar szent család - Szent István családja - szeretett meg és emelt ilyen rangra.



Az ünnepi szentmisét követően Soltész Miklós az MTI-nek elmondta: mintegy másfél milliárd forint kormányzati támogatást adtak a kegytemplom, a zarándokhely és környezetük teljes megújítására.



Az államtitkár rámutatott, hogy egy-egy zarándoklat lelki megújulást jelent, de egyben minden keresztény hívőre kötelezettséget és feladatot ró a hit megőrzésében, a családok megvédésében. A keresztények fontos feladatának nevezte a munka tiszteletének és becsületének helyreállítását is, hiszen "Szent István e nélkül sem templomokat, sem városokat, sem országot nem tudott volna építeni".



Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke kiemelte: a bodajki kegyhelyen Szűz Mária közbenjár a hívekért, s "ez a hit hozta ide imádkozó keresztények, Istent kereső emberek tömegét, százezreket, talán milliókat is". Szent István és az első magyar szent család szeretett Bodajkra jönni, Máriánál megpihenni, hozzá fohászkodni, erőt kérni a harchoz, hogy "amit Isten rábízott, a népét, tartsa meg magyarnak és kereszténynek" - fűzte hozzá.



A püspök úgy vélte, ma sok kihívással találja szemben magát az egyház és az is, aki az egyház tanításai szerint akar élni, hiszen tagadják kétezeréves múltját, és nem értik Istentől rendelt igazságát. "Kikezdik legalapvetőbb emberi értékeinket, amely szerint Isten akarata, hogy valaki nőnek vagy férfinak születik, furcsán néznek a házasságra, próbálják alkalmi szövetségként beállítani és megértőek a válásokkal, a kudarcokkal és a nehézségnek való hátat fordítással szemben" - fogalmazott.



Az ezeréves kegyhelyen olyan történelmi személyiségek fordultak meg és imádkoztak, mint Szent István, Szent Imre, Szent Brindisi Lőrinc és Mindszenty József. A 21. századi követelményekhez igazodó zarándokhely felújítását ötéves előkészítő munka előzte meg, 2016 októberében elkezdődött a templom barokk bútorzatának, műtárgyainak és faoltárának teljes restaurálása, amelyek mostanra visszakerültek eredeti helyükre.



A projekt keretében teljesen felújították a templombelsőt, megújult és kibővült a templom melletti zarándokudvar, ahol rendezvényteret alakítottak ki, emellett kiszolgálóhelyiségek épültek és egy urnatemetőt is létrehoztak. Emellett létrejött egy interaktív kiállítótér és egy galéria, amely kiállításoknak adhat otthont.