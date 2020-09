Koronavírus

NNK: a járvány tagadása társadalmilag elfogadhatatlan

Miközben az új koronavírus megfékezésével küzd a világ, egyre nő azok száma, akik kételyeket fogalmaznak meg a vírussal, a járvánnyal, vagy a járvány kezelésével kapcsolatban. 2020.09.12 18:52 MTI

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) elkötelezett amellett, hogy az általános átoltottság és a koronavírus-járvány terjedését megakadályozó megelőző szabályok betartása társadalmi normaként váljon elfogadottá - hangsúlyozza a központ az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményékben.



Az NNK hangsúlyozta: a koronavírus létezik, "köztünk van", egyre jobban terjed Magyarországon és külföldön egyaránt. A fertőzés terjedésének lassítása csak úgy működhet, ha az emberek betartják azokat a megelőző, védekező higiénés szabályokat, amelyek megakadályozzák a vírus terjedését - emelték ki. Hozzátették: ilyen az orrot és szájat eltakaró maszk használata, amit bizonyított tények szerint ha a lakosság 80 százaléka hordana, a fertőzések száma a tizedére csökkenne.



Rámutattak: miközben az új koronavírus megfékezésével küzd a világ, egyre nő azok száma, akik kételyeket fogalmaznak meg a vírussal, a járvánnyal, vagy a járvány kezelésével kapcsolatban. Teóriáik orvosszakmailag megalapozatlan állításokat és tárgyi tévedéseket tartalmaznak, amelyek a járvány elleni védekezés hatékonyságát jelentősen veszélyeztetik, aláássák a kormányzati és a tudományos törekvéseket a járvány visszaszorítása érdekében. Ezen túl veszélyeztetik saját maguk és embertársaik életét is - emelte ki a szervezet. Közölték: a különböző oltásellenes és a koronavírus-járvány létezésében kételkedő nézetek folyamatosan terjednek az internetes oldalakon, közösségi portálokon, de eljutottak a köznevelési intézetekbe is. A magyarországi adatok is jól szemléltetik azt, hogy a védőoltásoknak köszönhetően több halálos betegség eltűnt, a fertőzések száma minimálisra csökkent, és számos, súlyos gyermekbetegségben ma nem hal meg gyermek Magyarországon - mutat rá az NNK.



A központ hangsúlyozza: a védőoltások elutasítása, a koronavírus-járvány tagadása társadalmilag elfogadhatatlan, ezért aktívan fellépnek minden félrevezető tájékoztatás, cselekedet ellen. Ennek kapcsán együttes fellépésre kérik a médiában dolgozókat, a gyermekorvosokat, a családorvosokat, az óvónőket és a pedagógusokat, hogy véleményformáló szerepüknél fogva csak a hiteles forrásból származó információkat továbbítsák.