Koronavírus-járvány

Október elsejétől az iskolába belépéskor kötelező a testhőmérséklet-mérés

Nem béníthat meg bennünket újra a vírus - jelentette ki szombat reggel közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor miniszterelnök.



A videóban Orbán Viktor arról beszélt: a szerdai kormányülésre készítettek elő jónéhány döntést. Szeretnék kikényszeríteni, hogy azt a kevés szabályt, amelyet a maszkviselésre, a boltok látogatására, közlekedési eszközök használatára kidolgoztak, érvényesíteni is tudják - mondta.



Hangsúlyozta: tisztelettel kérik az embereket, hogy tartsák be ezeket a szabályokat, de ha nem tartják be, most már szankciókat is kell hozzájuk kötni.



A kormányfő tájékoztatása szerint az iskolákat tudják üzemeltetni, három iskolát és tizenhat óvodát kellett eddig bezárni, a többi helyen az oktatás "többé-kevésbé megszokott rendben zajlik". Hozzátette: október elsejétől az iskolába belépéskor lesz kötelező testhőmérséklet-mérés is.

