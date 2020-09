NMHH

Médiatanács: újra pályázható lesz a Budapest 92,9 MHz frekvencia

Újra pályázható lesz a Budapest 92,9 MHz frekvencia, mert a médiatanács ismételt jogsértések miatt nem újította meg a Klubrádió jogosultságát - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága pénteken az MTI-vel. A Klubrádió a döntésre reagálva azt közölte az MTI-vel, hogy minden eszközt igénybe vesznek a "jogfosztás" megakadályozása érdekében.



Az NMHH közleménye szerint a Klubrádió hétéves működése alatt többször - köztük egyszer ismételten - megsértette a médiatörvény rendelkezéseit, amelyek miatt a médiatanács különböző jogkövetkezményeket alkalmazott. A médiatörvény szerint a médiaszolgáltatási jogosultság megújítását kizáró ok, ha a médiaszolgáltató a működése során a médiatörvény rendelkezéseit ismételten vagy súlyosan megszegi. A médiatanács ezért nem hosszabbította meg a szolgáltató 2021. február 14-én lejáró jogosultságát.



Az ismételt jogsértéssel érintett határozatokat a Klubrádió tudomásul vette, bíróságon nem kezdeményezett jogorvoslatot, a bírságok összegét befizette - írták.



A grémium szerint a budapesti 92,9 MHz frekvencián folyamatosan közösségi rádiónak kell működnie, ezért a tanács megkezdte a frekvencia hasznosítására irányuló pályázati eljárás előkészítését. Az ismételt törvénysértés ellenére a jogosultsággal jelenleg is rendelkező Klubrádió szolgáltatója is benyújthat pályázati ajánlatot.



A médiatanács elfogadta a Győr 96,4 MHz körzeti rádiós frekvenciapályázati felhívásának tervezetét közösségi jellegű használatra, és hozzájárult ahhoz, hogy a Karc FM Média Kft. a Sopron 98,4 MHz frekvencián két hónapos haladékkal, legkésőbb december 8-án megkezdje közösségi adását - tudatta az NMHH.



A Klubrádió a médiatanács rá vonatkozó döntésére reagálva az MTI-vel azt közölte: "a rádió közönsége, munkatársai és vezetői minden jogi és nem jogi eszközt igénybe vesznek a jogfosztás megakadályozása érdekében".



"A Médiatanács nevű egypárti politikai szervezet úgy határozott, hogy ismét kísérletet tesz Magyarország utolsó jelentős kormánykritikus és független rádiójának elnémítására. Ehhez a frekvenciaszerződés jogszerű meghosszabbításának a jogszerűtlen elutasítását választották eszközként" - fogalmaztak.



Közleményükben azt írták: a médiatanács hivatkozása a sorozatos törvénysértésre nem állja meg a helyét, hiszen a Klubrádiót 19 éves működése során sohasem bírságolták meg számottevő összeggel.



A Klubrádió úgy értékelte, a Médiatanács döntése "súlyos merénylet a sajtószabadság, a média sokszínűsége ellen, élő cáfolata a létező demokráciáról szóló kormánynyilatkozatoknak", egyúttal a civil társadalom elleni támadás is.