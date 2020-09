Orbán: Magyarországnak működnie kell!

Koronavírus-járvány

Az emberek egyértelműen azt nyilvánították ki a koronavírus-járvány első tapasztalatairól szóló nemzeti konzultáción, hogy Magyarországnak működnie kell, nem engedhető meg, hogy a vírus újra megbénítsa az országot - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A kormányfő hangsúlyozta, a kabinetnek van egy haditerve a járvány második hulláma elleni védekezésre, amely elsősorban a nemzeti konzultáció eredményeire és különböző szakértők jelzéseire épül.



Hangsúlyozta, a kormány éppen azon szigorú korlátozások ellenkezőjére készül, mint amelyek a járvány első hullámában voltak tapasztalhatók, miközben természetesen meg akarja védeni az idősek életét. "A cél most nem az, hogy mindenki maradjon otthon és álljon meg az ország, a cél az, hogy megvédjük Magyarország működőképességét" - fogalmazott Orbán Viktor.



A miniszterelnök azt mondta, a teljes magyar lakosság jól vizsgázott a járvány első hullámában, amikor is erős fegyelmezettség, összetartás, felelősség és kölcsönös segítségnyújtás volt tapasztalható az emberek részéről. "Mondhatom, hogy nemzeti együttműködés volt" - tette hozzá.



Kiemelte, a járvány első és második hulláma számos ponton különbözik, közös pont ugyanakkor, hogy elsősorban az időseket fenyegeti a vírus, ezért rájuk továbbra is kiemelten vigyázni kell, az idősotthonok most is veszélyeztetett helynek számítanak.



A kormányfő ezért arra kérte a főpolgármestert, hogy "politikai célú levélírások" helyett inkább "kellő komolysággal" végezze a feladatát a hozzá tartozó intézményekben, így például a kamaraerdei idősek otthonában is. "Ne kísérletezzünk, ez nem olyan, mint egy biciklisáv felfestése, ami vagy sikerül, vagy nem" - mondta.



Hangsúlyozta, a kormány a következő hetekben egymás után hozza majd a járványügyi intézkedéseket és a jelentősebb gazdasági növekedést célzó intézkedéseket. Az operatív törzs szombaton kora reggel, a gazdasági kabinet pedig szombat délelőtt tart ülést - közölte a miniszterelnök, emlékeztetve arra, hogy pénteken a V4-es országok vezetőivel találkozik egy járványügyi koordináció kiépítése ügyében.



Orbán Viktor aláhúzta, általános korlátozásra nem kell számítani az oktatásban, a járvány megjelenésekor pedig nem zárják be azonnal az érintett intézményeket, hanem próbálják izolálni a fertőzötteket. Az iskola bezárására csak akkor kerülhet sor, ha egy osztály elszigetelése sem segít, de ez akkor is csak úgy történhet meg, hogy közben gondoskodnak a nem fertőzött gyermekek megőrzéséről, hogy a szülők közben folytathassák megszokott életüket.

Megerősítette, a kormány az idősek védelme érdekében lezárta az idősotthonokat és a kórházakat, a látogatási tilalomnak pedig akár rendőri erővel is érvényt kell szerezni.



A miniszterelnök kitért arra, szükség esetén szélesíteni kell majd a maszkhasználatot, az iskolákba való belépésnél ellenőrizni kell a testhőmérsékletet, az influenza elleni oltást pedig mindenki ingyenesen kaphatja. Jelezte, rövid időn belül szeretné elérni, hogy hatósági árassá váljanak a koronavírus-tesztek.



Orbán Viktor kiemelte, a következő napokban gyakorlati lépésekre is lebontják a kormány haditervét, amellyel munkahelyteremtést, béremelést, beruházásokat szeretne elérni. "Ismét visszamegyek ilyen Facebook-huszárnak, és majd gyakrabban jelentkezem a Facebookon egy-egy döntést ismertetve és elmagyarázva" - fogalmazott.



Emlékeztetett, a kormány annyi munkahelyet akar létrehozni, amennyit a vírus megszüntetett, a kabinet intézkedései hatására pedig már ma többen dolgoznak, mint januárban.



Közölte, a kabinet lépéseinek köszönhetően idén minden korábbinál jobban teljesített a belföldi turizmus, a nagyrészt külföldiekre épülő budapesti idegenforgalom azonban "beszakadt". Emiatt a fővárosnak 50-60 milliárd forintot fel kellene használnia abból a több mint 100 milliárd forintos megtakarításból, amit az előző főpolgármester, Tarlós István halmozott fel - tette hozzá.



A miniszterelnök szerint a "brüsszeli bürokraták" láthatóan idegesen reagáltak arra, hogy Magyarország részben lezárta a határait, de szerinte ők majd ismét át fogják venni a magyar szabályokat, "ahogy az lenni szokott".



Elmondta, abban bízik, hogy az összeurópai bajban létre tudnak hozni egy közép-európai biztonságos szigetet, amelyen belül a mozgás és a közös élet lehetősége biztosított a szlovákokkal, csehekkel és lengyelekkel.



Orbán Viktor beszámolt arról is, hogy csütörtök este éppen a konyhában volt, amikor felhívta Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, akivel hosszabban beszéltek a járványügyi védekezésről, az elnökválasztásról és még számos amerikai-magyar együttműködési kérdésről.



Elmondta, az amerikai elnök kifejezetten szoros, majdnem baráti viszonyt ápol a kelet-európai országok vezetőivel, mert amit ő képvisel, az jó Közép-Európának. "Ugyanígy vagyunk a német kancellárral is" - mondta Orbán Viktor, aki megemlítette azt is, szurkol Donald Trump újraválasztásának.



A kormányfő megjegyezte, ha most nem lenne járvány, akkor a kínai-európai együttműködés lenne a politika egyik "slágertémája", hiszen a világ átalakulóban van, az "Egyesült Államok már nem egyedül ül a trónján", hanem bonyolultabb geopolitikai helyzet alakult ki, amelyben Európa sem szeretne beszorulni az USA és Kína közé.