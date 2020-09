Koronavírus

Orbán válaszolt Karácsonynak: építsen ki megfelelő munkakapcsolatot az operatív törzzsel

A kormányfő a levelében biztosította Karácsony Gergelyt, hogy a budapesti intézkedéseket szigorító javaslat a főpolgármester bevonása nélkül nem kerülhet a kormány asztalára. 2020.09.10 17:01 MTI

A dolgok mostani állása szerint az operatív törzs nem látja szükségét annak, hogy Budapesten külön, speciális, az országos szabályoktól eltérő és annál szigorúbb intézkedéseket léptessen életbe - írta Orbán Viktor miniszterelnök a főpolgármesternek címzett csütörtöki válaszlevelében, melyben azt is javasolta: Karácsony Gergely építsen ki megfelelő munkakapcsolatot a kormány operatív törzsével.



A kormányfő a levelében - amelyet Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője bocsátott az MTI rendelkezésére - biztosította Karácsony Gergelyt, hogy a budapesti intézkedéseket szigorító javaslat a főpolgármester bevonása nélkül nem kerülhet a kormány asztalára.



Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta a kormány operatív törzset működtet Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes vezetésével. A járvány kezeléséhez szükséges összes információt és szakmai tudást az operatív törzs gyűjti össze, s javaslatot tesz a kormánynak és a közegészségüggyel foglalkozó állami szerveknek, mit tegyenek, illetve mit ne tegyenek - olvasható a levélben.



A miniszterelnök azt írta: az operatív törzs munkájának eredménye mindenki számára hozzáférhető, így "az önkormányzat, a főváros és a főpolgármester úr számára is".



A kormányfő továbbra is azt javasolja Karácsony Gergelynek, hogy "építsen ki megfelelő munkakapcsolatot a kormány operatív törzsével".



Orbán Viktor a válaszlevelében azt írta, hogy a járvány első hullámával szembeni küzdelmet Magyarország megnyerte, "sok tapasztalatot szereztünk, és a védekezés számos formáját kipróbáltuk". "Ezekre a tapasztalatokra építjük a most megérkezett második hullám elleni küzdelmünket is" - mutatott rá a miniszterelnök.



Karácsony Gergely Orbán Viktornak írt csütörtöki levelében az ingyenes tesztelés kiterjesztését javasolta a koronavírus-járvány második hullámának megfékezése érdekében. A főpolgármester gyors és egyértelmű állásfoglalást kért a kormánytól az ingyenes tesztelés bővítése és a fertőzés idősekre átterjedésének veszélye ügyében.

