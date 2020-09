Közlekedés

Fürjes Balázs: a HÉV-szerelvények átlagéletkora 44 év

A HÉV-szerelvények átlagos életkora 44 év, a legöregebb kocsi pedig 54 éves - mondta Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A műsorban arról beszéltek, hogy megújul és bővül a HÉV-hálózat, és 54 korszerű szerelvény is érkezik 2025-ig.



Fürjes Balázs azt mondta, a kormány három világos cél alapján fejleszti folyamatosan Budapest közlekedését: szeretnék, ha az utazók gyorsabban és kényelmesebben, minimális átszállással jutnának el céljukhoz. Emellett arra törekszenek, hogy legyen kevesebb dugó a fővárosban és a bevezető úthálózaton, és váljon tisztábbá a levegő, illetve klímabaráttá a közlekedés.



A HÉV-felújításról közölte, megindult a közbeszerzés, és három tervezési szerződést már meg is kötöttek.



A fejlesztés keretében a csepeli és a ráckevei HÉV-et a föld alatt meghosszabbítják a Kálvin térig, hogy összekapcsolódhasson a metróhálózattal.



A hosszabb távú fejlesztési tervek között szerepel, hogy az északi és déli HÉV-vonalakat összekötik egy Duna alatti alagúttal - tette hozzá.



Kitért arra is, a HÉV-fejlesztés részletes kiviteli tervek 2023-ra készülnek el, a tervezési és kiviteli tendereket nyílt, uniós eljáráson bonyolítják le.



A HÉV-pályákkal és a megállókkal együtt az irányítási és az utastájékoztatási rendszer is megújul, valamint kapcsolódási pontok létesülnek a vasúti közlekedéssel 2027-ig.



Ugyanakkor 54 új járművet is vásárolnak, az erről szóló tendert már idén kiírják - fűzte hozzá Fürjes Balázs.