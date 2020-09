Koronavírus-járvány

Emmi: csak online tarthatók szakmai rendezvények

Kásler Miklós miniszter megtiltotta az egészségügyi, szociális és köznevelési ágazatban a szakmai tárgyú rendezvények személyes jelenléttel történő megtartását - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerdán az MTI-t.



A tárca vezetője a koronavírus-járvány további terjedésének megakadályozása érdekében döntött az intézkedésről - tartalmazza a közlemény.



A szakmai tanácskozások, a közfeladat ellátásához közvetlenül kapcsolódó rendezvényeken kívül, kizárólag online módon tarthatóak meg.



Mint írták: az intézményvezetőknek küldött miniszteri utasításhoz csatolt eljárásrend részletesen leírja, hogy az online módon nem megtartható rendezvények szervezőinek és résztvevőinek milyen szabályokat kell betartaniuk.



Ugyanakkor, a közfeladat ellátásához szükséges konferenciákat előre be kell jelenteni a megrendezés helye szerint illetékes népegészségügyi hatóságnak, amely a helyszín és a körülmények ismeretében meghatározza a rendezvényen egy időben jelenlévők maximális létszámát. A hatóságok a rendezvények helyszínein szúrópróbaszerű ellenőrzést végeznek.



A miniszteri utasításhoz csatolt eljárásrend felhívja a figyelmet az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedésre, például arra, hogy kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek vegyenek részt a rendezvényen.



Rendkívül fontos a személyi higiéne betartása, továbbá kerülni kell a közvetlen testkontaktust, a hagyományos üdvözlési formákat. Javasolt az érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, a rendszeres takarítás és a felületek vírusölő szerrel történő fertőtlenítése - sorolják.



Tekintettel arra, hogy tünetmentes személy is hordozhatja a vírust, ezért a résztvevők tartsanak egymástól másfél méteres távolságot! - figyelmeztetnek.



Arra is kitérnek, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint maszk viselése javasolt minden olyan helyen, ahol nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása. Zárt térben, a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre is - tartalmazza a közlemény.